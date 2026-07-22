Hindistan'da tünel çöktü: 12 işçi hayatını kaybetti

·54·Dünya
Hindistan'da tünel çöktü: 12 işçi hayatını kaybetti

Hindistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Sikkim eyaletindeinşa halindeki bir tünelde meydana gelen şiddetli patlama ağır sonuçlara yol açtı. İlk belirlemelere göre facia sonucunda en az 12 işçi hayatını kaybetti, ayrıca 13 kişi kayıp olarak değerlendiriliyor. Bu konuda BBC haber verdi.

Bildirildiğine göre, olay 20 Temmuz günü tünelin yaklaşık 1,5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Uzmanların ilk tespitlerine göre, kayaçlar arasında biriken metan gazının patlaması kazaya neden oldu. Patlamanın ardından tünelin bir kısmı çöktü, havaya yoğun duman ve zehirli gazlar yayıldı.

Faciaya sahne olan tünel Teesta Nehri'nden hidroelektrik santrali türbinlerine su taşımak için inşa edilen büyük bir altyapı projesinin parçasıdır. Proje, devlete ait Ulusal Hidroelektrik Enerji Şirketi tarafından yürütülmektedir.

Resmi verilere göre, olay sırasında tünelin çeşitli noktalarında 27 işçi çalışmaktaydı. Bunlardan ikisi zamanında dışarı çıkmayı başardı, geri kalan 25 kişi ise tünel içinde mahsur kaldı.

Polis bilgilerine göre, şu ana kadar 12 işçinin cesedi bulundu. Kurtarma ekipleri ise tünel içinde mahsur kalan diğer 13 işçiyi arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kolluk kuvvetleri, hayatını kaybedenlerden yedisinin kimliğini tespit etti. Bunlar arasında Sikkim eyaletinde yaşayanların yanı sıra Batı Bengal, Uttarakhand ve Assam'dan gelen göçmen işçilerin de bulunduğu belirtiliyor.

Şu anda Hindistan Ulusal Afet Müdahale Güçleri, tünelin yaklaşık 200 metrelik kısmında arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor. Uzmanlar, hayatta kalanları bulma umuduyla enkazı kademeli olarak temizliyor.

Sikkim Eyaleti Başbakanı Prem Singh Tamang olayın nedenlerini tam olarak araştırmak için özel bir soruşturma komisyonu kurulduğunu duyurdu.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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