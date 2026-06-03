Hande Yener Ödül Alırken Sahnede Zor Duruma Düştü

·503·Kültür
Hande Yener Ödül Alırken Sahnede Zor Duruma Düştü

Ünlü Türk şarkıcı Hande Yener, «Nazar» ödül törenine katılarak «En İyi Pop Sanatçısı» kategorisinde ödüle layık görüldü.

Tören sırasında sahneye çıkıp ödülünü alırken seyirciler tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Teşekkür ederken sahnede eğildiği sırada beklenmedik bir olay yaşandı; ödüllerden biri düşüp kırıldı.

Bu durum kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve hayranlar arasında çeşitli tepkilere neden oldu. Kimileri bunu basit bir tesadüf olarak değerlendirirken, diğerleri bu anı törenin en unutulmaz anlarından biri olarak nitelendirdi.

Buna rağmen Hande Yener durumu sakinlikle karşıladı ve törene devam etti. Profesyonel yaklaşımı ve sahnedeki duruşu hayranları tarafından olumlu karşılandı.

Hande YenerNazar
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Celaleddin Ahmedaliyev, sunucusuz 'Kokandlı' konseriyle hayran bıraktıBugün, 09:02Justin Bieber restoranda hayranlarını şaşırttı (video)Bugün, 08:23Lil Hurramov'un "aşk hikayesi" beklenmedik şekilde sona erdiBugün, 07:31Manzura neden geç evlendiğini açıkladıDün, 13:51Shri Devi'nin Büyük Kızı Galada Korkunç Bir Durumla KarşılaştıDün, 11:37
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Kültür haberler

Fergana'da "Ummon" konserinde beklenmedik durum
Yulduz Usmonova 80 yaşında nasıl bir yaşlı kadın olacağını açıkça söyledi
Ozoda Nursaidova «To‘ylar muborak» ile ortalığı yıktı — klip kısa sürede popüler oldu (video)
Damatın Kaniza'ya para takması sosyal medyada tartışma yarattı (video)
Shahzoda geliniyle podyuma çıkarak hayranlarını şaşırttı
“Sohiba” karakteriyle tanınan Fotima Nazarova Instagram'dan ne kadar kazanıyor?
Söz ustası Avaz Ohun, Ozoda Nursaidova'nın konserinde şarkı söyleyerek hayranların dikkatini çekti
Rano Shodieva Çin'deki su altı dünyasını gösterdi (video)