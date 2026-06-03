Hande Yener Ödül Alırken Sahnede Zor Duruma Düştü

Ünlü Türk şarkıcı Hande Yener, «Nazar» ödül törenine katılarak «En İyi Pop Sanatçısı» kategorisinde ödüle layık görüldü.

Tören sırasında sahneye çıkıp ödülünü alırken seyirciler tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Teşekkür ederken sahnede eğildiği sırada beklenmedik bir olay yaşandı; ödüllerden biri düşüp kırıldı.

Bu durum kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve hayranlar arasında çeşitli tepkilere neden oldu. Kimileri bunu basit bir tesadüf olarak değerlendirirken, diğerleri bu anı törenin en unutulmaz anlarından biri olarak nitelendirdi.

Buna rağmen Hande Yener durumu sakinlikle karşıladı ve törene devam etti. Profesyonel yaklaşımı ve sahnedeki duruşu hayranları tarafından olumlu karşılandı.