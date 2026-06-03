Toyota Highlander alternatifi GAC S9 Rusya'da 6,8 milyon rubleden satışta

·46·Otomobil
Toyota Highlander alternatifi GAC S9 Rusya'da 6,8 milyon rubleden satışta

Rusya pazarında tam boyutlu hibrit crossover GAC S9'un fiyatı açıklandı. Yeni model, tek SX Premium donanım seviyesinde 6,8 milyon ruble (yaklaşık 70 bin dolar) olarak belirlendi. Satışların kesin başlangıç tarihi henüz açıklanmasa da, araç zengin donanımı ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Ixbt.com haber veriyor.

SX Premium versiyonu; adaptif süspansiyon, 21 inç jantlar, 360 derece kameralar ve modern sürücü asistanları ile donatılmıştır. Ayrıca kabinde head-up display, üç bölgeli klima kontrolü ile birinci ve ikinci sıra koltuklar için ısıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonları bulunmaktadır. Direksiyon, ön cam ve silecek fıskiyeleri ısıtmalıdır; koltuklar ise yüksek kaliteli Nappa deri ile kaplanmıştır.

GAC S9, 5060 mm uzunluğuyla büyük crossover segmentinde yer almaktadır. Araç seri hibrit mimarisi üzerine inşa edilmiş ve dört tekerlekten çekiş (AWD) sistemiyle donatılmıştır. Sistemin toplam gücü 340 beygir olup, 0-100 km/s hızlanmasını 7,2 saniyede tamamlamaktadır. Güç aktarma organları 1,5 litrelik içten yanmalı motor ve CATL üretimi 44,5 kW·sa kapasiteli bataryadan oluşmaktadır.

Hibrit sistemin avantajlarından biri verimliliğidir: sadece elektrikle 208 km (NEDC döngüsüne göre), toplamda ise 1019 km menzil sunmaktadır. CATL bataryası hızlı şarj istasyonlarında %30'dan %80'e sadece 15 dakikada şarj olabilmektedir. Ek ücret karşılığında müşteriler dış görünüm için siyah tasarım veya iki tonlu gövde olmak üzere iki farklı seçenekten birini tercih edebilir.

GAC S9CrossoverHibritOtomobilRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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