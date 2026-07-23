Messi, Haaland ve Mbappe: 2026 Dünya Kupası rüya takımı açıklandı

FIFA, taraftar oylarıyla belirlenen 2026 Dünya Kupası rüya takımını açıkladı. Kadroda turnuva şampiyonu İspanya ve Fransa'dan üçer, finalist Arjantin'den ise iki futbolcu yer aldı.

Hücum hattında futbolun en büyük yıldızları — Lionel Messi, Erling Haaland ve Kylian Mbappe seçildi. Kaleci pozisyonunda ise Yeşil Burun Adaları temsilcisi Vozinha taraftarların güvenini kazandı.

İspanya ve Fransa'dan üçer futbolcu

Rüya takımda en çok temsilciye İspanya ve Fransa sahip oldu. Her iki milli takımdan üçer futbolcu en iyi kadroya dahil edildi.

Dünya şampiyonu İspanya'dan savunma oyuncuları Pedro Porro ve Marc Cucurella ile orta saha oyuncusu Rodri seçildi.

Fransa'dan ise Dayot Upamecano, Michael Olise ve turnuva gol kralı Kylian Mbappe rüya takımda yer aldı.

Arjantin'den Messi ve Martinez

Finale kadar yükselen Arjantin milli takımından iki futbolcu kadroya dahil edildi.

Savunma hattında Lisandro Martinez, hücumda ise takım kaptanı Lionel Messi taraftarlar tarafından en uygun adaylar olarak seçildi.

Messi, Dünya Kupası boyunca Arjantin hücumlarının kilit figürlerinden biri oldu ve milli takımıyla final maçına kadar ulaştı.

Vozinha rüya takımın kalecisi oldu

Kaleciler arasında Yeşil Burun Adaları milli takımı temsilcisi Vozinha en çok oyu topladı.

Onun rüya kadroda yer alması, turnuvada sadece geleneksel futbol devlerinin değil, diğer takım temsilcilerinin de taraftarların ilgisini çektiğini gösterdi.

İngiltere'den Jude Bellingham, Norveç'ten ise Erling Haaland takımdaki tek temsilciler oldu.

2026 Dünya Kupası rüya takımı

Kaleci:

Vozinha — Yeşil Burun Adaları.

Savunma:

Pedro Porro — İspanya;

Lisandro Martinez — Arjantin;

Dayot Upamecano — Fransa;

Marc Cucurella — İspanya.

Orta Saha:

Rodri — İspanya;

Michael Olise — Fransa;

Jude Bellingham — İngiltere.

Forvet:

Lionel Messi — Arjantin;

Erling Haaland — Norveç;

Kylian Mbappe — Fransa.

İspanya ikinci kez dünya şampiyonu oldu

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlendi. Genişletilmiş formatlı turnuvada ilk kez 48 milli takım mücadele etti.

Finalde İspanya, Arjantin'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Taraftar oylarıyla oluşturulan rüya takımda şampiyon ekipten üç futbolcunun yer alması, İspanya'nın turnuvadaki üstün performansını bir kez daha yansıttı.