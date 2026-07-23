Fulham ve Real Madrid, Gonzalo García transferi için görüşmelere başladı

İngiltere Premier League temsilcisi Fulham, Real Madrid'in forveti Gonzalo García'yı kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı. 22 yaşındaki yetenekli futbolcu, Londra kulübünün yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirme hedefindeki ana isim haline geldi. Bu transfer gerçekleşirse García, eski hocasıyla tekrar aynı takımda çalışma fırsatı bulacak. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

The Athletic'in haberine göre, Fulham'ın yeni teknik direktörü Álvaro Arbeloa bu transferin mimarı konumunda. Kısa süre önce Madrid'den ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutan Arbeloa, García'yı kendi öğrencisi olarak görüyor ve onu yaz transfer dönemindeki öncelikli hedefi olarak belirledi. Şu anda iki kulüp arasındaki görüşmelerde Arbeloa bizzat aktif rol alıyor.

Mourinho'nun kararı ve oyuncunun tercihi

Real Madrid yönetimi başlangıçta genç forveti göndermeye karar vermişti ancak takımın başına José Mourinho'nun gelişiyle durum biraz değişti. Portekizli teknik adam, futbolcunun potansiyelini sezon öncesi hazırlık kampında bizzat gözlemlemek istedi. Mourinho, García'nın oyun tarzını beğense de yeni sezonda ona ilk 11'de düzenli forma garantisi veremeyeceğini belirtti.

Düzenli forma şansı bulamaması, futbolcuyu kariyerini başka bir kulüpte sürdürmeyi düşünmeye itiyor. Goal.com'un edindiği bilgilere göre nihai karar García'ya bırakıldı. Eğer düzenli oynamak istiyorsa, Londra kulübü seçeneği en makul yol olarak görünüyor.

Real Madrid, kendi altyapısından yetişen oyuncusunu satarken geleneksel yöntemini kullanmayı planlıyor. İspanyol devi, sözleşmeye oyuncuyu gelecekte geri alma veya başka bir kulübe transferinde öncelik hakkı tanıyan özel maddeler eklemek istiyor. Bu yöntem, Madrid kulübünün yetenekli gençleri kontrol altında tutmasını sağlıyor.

Akademiden A takıma

Gonzalo García, Real Madrid akademisinin en başarılı mezunlarından biri olarak kabul ediliyor. A takımdaki ilk maçına 2023 yılının Kasım ayında Carlo Ancelotti yönetiminde çıkmıştı. O günden bu yana "Kralın Kulübü" formasıyla 51 maça çıkan oyuncu, 13 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Forvetin dünya çapındaki ünü, geçen yaz düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra hızla arttı. O turnuvada 4 golle "Altın Ayakkabı" ödülünü kazanan García, takımının yarı finale yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu. Ardından kulüp, kendisiyle 2030 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzalamıştı.

Eğer bu transfer başarıyla sonuçlanırsa, García Fulham'ın yaz transfer dönemindeki ilk imzası olacak. Álvaro Arbeloa, öğrencisinin teknik becerisinin ve gol sezgisinin Premier League'in fiziksel gerekliliklerine tamamen uyum sağlayacağına inanıyor.