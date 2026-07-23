Fulham ve Real Madrid, Gonzalo García transferi için görüşmelere başladı

·35·Spor
Fulham ve Real Madrid, Gonzalo García transferi için görüşmelere başladı

İngiltere Premier League temsilcisi Fulham, Real Madrid'in forveti Gonzalo García'yı kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı. 22 yaşındaki yetenekli futbolcu, Londra kulübünün yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirme hedefindeki ana isim haline geldi. Bu transfer gerçekleşirse García, eski hocasıyla tekrar aynı takımda çalışma fırsatı bulacak. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

The Athletic'in haberine göre, Fulham'ın yeni teknik direktörü Álvaro Arbeloa bu transferin mimarı konumunda. Kısa süre önce Madrid'den ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutan Arbeloa, García'yı kendi öğrencisi olarak görüyor ve onu yaz transfer dönemindeki öncelikli hedefi olarak belirledi. Şu anda iki kulüp arasındaki görüşmelerde Arbeloa bizzat aktif rol alıyor.

Mourinho'nun kararı ve oyuncunun tercihi

Real Madrid yönetimi başlangıçta genç forveti göndermeye karar vermişti ancak takımın başına José Mourinho'nun gelişiyle durum biraz değişti. Portekizli teknik adam, futbolcunun potansiyelini sezon öncesi hazırlık kampında bizzat gözlemlemek istedi. Mourinho, García'nın oyun tarzını beğense de yeni sezonda ona ilk 11'de düzenli forma garantisi veremeyeceğini belirtti.

Düzenli forma şansı bulamaması, futbolcuyu kariyerini başka bir kulüpte sürdürmeyi düşünmeye itiyor. Goal.com'un edindiği bilgilere göre nihai karar García'ya bırakıldı. Eğer düzenli oynamak istiyorsa, Londra kulübü seçeneği en makul yol olarak görünüyor.

Real Madrid, kendi altyapısından yetişen oyuncusunu satarken geleneksel yöntemini kullanmayı planlıyor. İspanyol devi, sözleşmeye oyuncuyu gelecekte geri alma veya başka bir kulübe transferinde öncelik hakkı tanıyan özel maddeler eklemek istiyor. Bu yöntem, Madrid kulübünün yetenekli gençleri kontrol altında tutmasını sağlıyor.

Akademiden A takıma

Gonzalo García, Real Madrid akademisinin en başarılı mezunlarından biri olarak kabul ediliyor. A takımdaki ilk maçına 2023 yılının Kasım ayında Carlo Ancelotti yönetiminde çıkmıştı. O günden bu yana "Kralın Kulübü" formasıyla 51 maça çıkan oyuncu, 13 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Forvetin dünya çapındaki ünü, geçen yaz düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra hızla arttı. O turnuvada 4 golle "Altın Ayakkabı" ödülünü kazanan García, takımının yarı finale yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu. Ardından kulüp, kendisiyle 2030 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzalamıştı.

Eğer bu transfer başarıyla sonuçlanırsa, García Fulham'ın yaz transfer dönemindeki ilk imzası olacak. Álvaro Arbeloa, öğrencisinin teknik becerisinin ve gol sezgisinin Premier League'in fiziksel gerekliliklerine tamamen uyum sağlayacağına inanıyor.

Real MadridFulhamTransferPremier LeagueGonzalo García
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorLionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorBugün, 02:36Tottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokTottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokBugün, 02:19Kevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiKevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiBugün, 01:58Yann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıYann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıBugün, 01:55Erivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorErivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorBugün, 00:12Darwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDarwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDün, 23:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...