Ülkedeki Çalışma Çağındaki Nüfus Sayısı

Ulusal İstatistik Komitesi verilerine göre, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Özbekistan'ın daimi nüfusu 38,2 milyon kişi olarak kaydedildi.

Bunun 21,3 milyonunu çalışma çağındaki nüfus oluşturdu. Bu, toplam nüfusun %55,8'ine tekabül etmektedir.

Çalışma çağı altındaki nüfus 12,3 milyon kişi olup, toplam nüfusun %32,1'ini oluşturdu.

Çalışma çağı üzerindeki vatandaşlar ise 4,6 milyon kişiyle nüfusun %12,1'ini teşkil etti. Bu rakamlar, ülkede iş gücüne katılabilecek nüfus oranının yüksek olduğunu göstermektedir.