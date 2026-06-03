Ülkedeki Çalışma Çağındaki Nüfus Sayısı
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Ulusal İstatistik Komitesi verilerine göre, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Özbekistan'ın daimi nüfusu 38,2 milyon kişi olarak kaydedildi.
Bunun 21,3 milyonunu çalışma çağındaki nüfus oluşturdu. Bu, toplam nüfusun %55,8'ine tekabül etmektedir.
Çalışma çağı altındaki nüfus 12,3 milyon kişi olup, toplam nüfusun %32,1'ini oluşturdu.
Çalışma çağı üzerindeki vatandaşlar ise 4,6 milyon kişiyle nüfusun %12,1'ini teşkil etti. Bu rakamlar, ülkede iş gücüne katılabilecek nüfus oranının yüksek olduğunu göstermektedir.
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