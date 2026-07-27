Canon Üç Yeni Kamerayı Kaydetti: Neler Biliniyor

Japon teknoloji devi Canon, kablosuz cihaz sertifikasyon kuruluşlarında aynı anda üç yeni kamerayı resmi olarak kaydetti. Genellikle bu tür adımlar, ürünün resmi duyurusunun habercisidir ve pazarın büyük ilgisini çeker. ixbt.com'un aktardığına göre, söz konusu modeller EOS R8 II, EOS R7 II ve EOS R10 II olup, piyasaya sürülmelerinin 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşmesi planlanıyor. Bu bilgiyi Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanların belirttiğine göre, bu cihazların aynı anda kaydedilmesi, onların aşamalı olarak değil, ortak bir tanıtım etkinliğinde sergileneceğini gösteriyor. Henüz Canon şirketi yeni teknik detaylar hakkında resmi açıklamada bulunmamış olsa da, ağda temel teknik özelliklere dair ilk sızıntılar ortaya çıktı.

Retro Tasarımlı EOS R8 II Modeli

Uzmanların görüşüne göre, en çok ilgi çeken cihaz EOS R8 II modeli oluyor. Söylentilere göre bu kamera , bu yılın eylül ayı ortalarında kamuoyuna duyurulacak. Cihazın, efsanevi Canon AE-1 film kamerasının 50. yıl dönümüne özel retro bir tasarımla üretilmesi bekleniyor.

Beklenen teknik özelliklere göre, yeni tam kare (full-frame) cihaz şu imkanlarla donatılacak:

32,5 megapiksel tam kare sensör

Elektronik deklanşör yardımıyla saniyede 40 kareye kadar hızlı seri çekim

Kamera gövdesine entegre edilmiş görüntü sabitleme sistemi

Üstün kaliteli oversampling teknolojisine sahip 4K video kayıt imkanı

Önceki EOS R8 modelindeki tek slot yerine iki adet SD hafıza kartı yuvası

Gelişmiş APS-C Sensörlü Diğer Yeni Cihazlar

Öte yandan EOS R7 II modelinin, Canon tarihinde ilk kez çok katmanlı (multilayer) APS-C sensörüne sahip kamera olması bekleniyor. Bu tür yenilikçi yapı, veri okuma hızını önemli ölçüde artıracak ve kareler arasındaki vizör kararmasını neredeyse tamamen ortadan kaldıracaktır. Ayrıca sensör piksel sayısının 32,5 MP'den 39 megapiksele çıkarılacağı tahmin ediliyor.

Seriyi tamamlayan EOS R10 II modelinde ise köklü değişiklikler beklenmiyor. Endüstri kaynaklarının bildirdiğine göre, bu başlangıç seviyesi kamerada autofocus sistemi daha da geliştirilecek ve kesintisiz çekim için daha büyük bir tampon bellek sunulacak.

Şu anda bu cihazların teknik özellikleri yalnızca ilk tahminlere ve sızdırılan bilgilere dayanıyor. Ancak kayıt sürecinin tamamlanmış olması, Canon hayranları için yeni nesil teknolojilerin çok yakında tanıtılacağının işaretini veriyor.