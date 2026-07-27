Çin'in Yapay Zeka Modelleri Çevresindeki Panik: ABD Teknoloji Pazarı Ne Diyor

·47·Teknoloji
Çin'in Yapay Zeka Modelleri Çevresindeki Panik: ABD Teknoloji Pazarı Ne Diyor

Çinli Moonshot AI şirketi tarafından geliştirilen Kimi yapay zeka modelinin tanıtımı, ABD'nin rekabet gücü ile açık ve kapalı yapay zeka sistemleri arasındaki tartışmaları daha da alevlendirdi. ixbt.com ve TechCrunch kaynaklarına göre bu durum yalnızca sosyal medyada geniş yankı bulmakla kalmadı, aynı zamanda Washington'daki düzenleyicilerin de dikkatini çekti ve OpenAI ile Anthropic temsilcileri Çin'in açık kaynaklı modellerine ilişkin endişelerini dile getirdi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın Equity podcast'inde tartışıldığı gibi, benzer durumlar daha önce de yaşandı ve Silicon Valley'deki uzmanlar her zaman her şeyi geride bırakacak yeni bir gelişme bekliyorlar. Tartışmaya katılan uzmanlara göre, Çin'den ne zaman yeni bir model çıksa teknoloji sektöründe sinirlilik ve aşırı panik hali tekrarlanıyor.

Çin'in Yapay Zeka Başarılarına Karşı Tepkiler

Uzmanlar, DeepSeek modelinin çıktığı dönemdeki tartışmaların da benzer olduğunu belirtiyor. O zaman da Çin modelinin bazı göstergelerde lider modellere rakip olabileceği veya ondan daha ucuz ve açık olduğu anlaşıldığında teknoloji dünyasında sıcak tartışmalar başlamıştı. Bu sefer de Kimi modeli bazı testlerde iyi sonuçlar gösterdiği için ilgi odağı haline geldi.

Ancak uzmanlar, teknoloji dünyasındaki bu aşırı duyarlılık ve paniğin biraz abartılı olduğunu düşünüyor. Örneğin Kimi kısa süre içinde macOS sisteminin etkileyici bir grafik kopyasını oluşturduğunda sosyal medyada büyük yankı uyandırmış olsa da, bunun gerçek bir işletim sistemi olmadığı ve teknolojik bir paniğe gerek kalmadığı haftalık analizlerde doğrulandı.

Düzenlemeler ve Pazar Çıkarı

Washington'daki tartışmaların ve kulis faaliyetlerinin arkasında sadece ulusal rekabetin değil, aynı zamanda ticari çıkarların da olduğu belirtiliyor. Çin yapay zeka modellerine ciddi kısıtlamalar getirilmesi ABD'deki tüm şirketlere eşit şekilde fayda sağlamayacak, aksine sadece sınırlı sayıdaki büyük öncü laboratuvarların konumunu güçlendirmeye hizmet edecektir.

Günümüzde yapay zeka pazarındaki şiddetli rekabet ve açık kaynaklı modellerin geleceği yalnızca ABD ve Çin ilişkilerini değil, küresel çaptaki teknoloji ekosistemini de etkiliyor. Uzmanlara göre, haftalık duygusal tartışmaların ardından pazar istikrara kavuşacak ve gerçek fırsatlar ile riskler daha tarafsız bir şekilde değerlendirilmeye başlanacaktır.

Yapay ZekaÇin TeknolojileriOpenAITechCrunchABD Rekabeti
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Nesne Olarak Okyanuslar: Bilim İnsanları Oksijen Eksikliğini Temel Tehditler Arasına Eklemek İstiyorNesne Olarak Okyanuslar: Bilim İnsanları Oksijen Eksikliğini Temel Tehditler Arasına Eklemek İstiyorBugün, 03:21Apple ilk akıllı gözlüklerinin tanıtımını ertelediApple ilk akıllı gözlüklerinin tanıtımını ertelediBugün, 02:22OpenAI, Beyaz Saray'a Yeni Nesil Yapay Zeka Modelini TanıtacakOpenAI, Beyaz Saray'a Yeni Nesil Yapay Zeka Modelini TanıtacakBugün, 01:23Canon Üç Yeni Kamerayı Kaydetti: Neler BiliniyorCanon Üç Yeni Kamerayı Kaydetti: Neler BiliniyorBugün, 00:59Minecraft Gereksinimleri 17 Yıldır İlk Kez Keskin Şekilde ArttırıldıMinecraft Gereksinimleri 17 Yıldır İlk Kez Keskin Şekilde ArttırıldıBugün, 00:23Samsung Galaxy A57 ve Galaxy A27 için Temmuz Güncellemesi ÇıktıSamsung Galaxy A57 ve Galaxy A27 için Temmuz Güncellemesi ÇıktıDün, 23:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim