Chelsea, Morgan Rogers'ı rekor bir ücretle transfer etti: Xabi Alonso ve Cole Palmer faktörü

Londra ekibi Chelsea, ses getiren bir transfere daha imza attı. Aston Villa'nın hücum oyuncusu Morgan Rogers, 117 milyon sterlin karşılığında "Maviler"e katıldı. Bu anlaşma, İngiliz futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Goal.com'un haberine göre, oyuncunun bu kararı vermesinde takımın yeni teknik direktörü Xabi Alonso ve yakın arkadaşı Cole Palmer kilit rol oynadı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

22 yaşındaki futbolcu, Londra kulübüyle 2033 yılına kadar sürecek yedi yıllık bir sözleşme imzaladı. Bonservis bedeliyle Moises Caicedo (115 milyon sterlin) ve Elliot Anderson'ı (116 milyon sterlin) geride bırakarak hem kulüp hem de ülke tarihinin yeni rekorunu kırdı. Rogers, Xabi Alonso ile yaptığı taktiksel görüşmelerin geleceğiyle ilgili tüm şüphelerini giderdiğini belirtti.

Xabi Alonso ve taktiksel özgürlük

Morgan Rogers, ilk röportajında neden Chelsea projesini seçtiğini anlattı. Xabi Alonso'nun oyun tarzının ve oyunculara sahada tanıdığı özgürlüğün kendi futbol anlayışıyla tamamen örtüştüğünü vurguladı. "Teknik direktörle birkaç kez konuştum; futbol felsefesi ve beni hangi rolde gördüğü çok önemliydi. Onun projesinin bir parçası olmak benim için büyük bir onur" dedi.

Bilgi olarak, Rogers'ın profesyonel kariyerinde son yıllarda büyük bir yükseliş gözlemlendi. Middlesbrough'dan Aston Villa'ya transfer olan hücum oyuncusu, Unai Emery yönetiminde gerçek bir yıldız seviyesine ulaştı. İngiltere Milli Takımı formasıyla 2026 Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansı, özellikle Arjantin ile oynanan yarı final maçındaki katkısı, Chelsea scoutlarının dikkatini çekmişti.

Cole Palmer ile dostluk bağları

Transferin bir diğer önemli detayı ise Morgan Rogers ve Cole Palmer arasındaki dostluk. Her iki futbolcu da Manchester City altyapısında birlikte yetişti ve 14 yaşından beri İngiltere alt yaş milli takımlarında beraber forma giydi. Rogers, Palmer'ın transfer görüşmeleri boyunca kendisini sürekli arayarak Londra ekibine gelmesi için ikna etmeye çalıştığını söyledi.

"Cole ile aynı takımda oynamayı hep hayal ettik. Transfer netleşene kadar bana sürekli mesajlar attı. En yakın arkadaşınızla her gün antrenman yapmak ve sahaya çıkmak, bir futbolcu için en harika duygu" diye ekledi. Artık bu ikilinin Chelsea hücum hattının ana gücü olması bekleniyor.

Bu transfer, İngiltere Premier Lig'deki güç dengelerini önemli ölçüde değiştirebilir. Chelsea, kadrosunu genç ve yetenekli oyuncularla güçlendirmeye devam ediyor. Rogers'ın hem merkezde hem de kanatlarda etkili olabilen çok yönlü yapısı, Xabi Alonso'ya yeni sezonda geniş taktiksel seçenekler sunacak.