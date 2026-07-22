Orta segment akıllı telefonların «kâbusu»: Huawei 10 000 mAh kapasiteli batarya hazırlıyor

Akıllı telefon pazarında özerklik konusu hâlâ en sancılı noktalardan biri olmaya devam ediyor. Ancak Çinli teknoloji devleri bu sorunu kökten çözmeye kararlı görünüyor. Tanınmış sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın verdiği bilgilere göre, şu anda Çinli markalardan biri, orta segment cihaz pazarını altüst edecek, rekor düzeyde 10 000 mAh kapasiteli bataryaya sahip bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu cihazın sadece kapasitesiyle değil, teknik özellikleriyle de şaşırtması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre yeni model, 6,84 inç boyutunda, 1,5K çözünürlüğünde düz bir OLED ekranla donatılacak. Ayrıca cihazda Qualcomm'un «8-serisi» işlemcisinin kullanılacağı belirtiliyor. Bu durum, cihazın sadece uzun süre çalışmakla kalmayıp aynı zamanda yüksek performans sunacağının da bir göstergesi.

Huawei Nova 16 SE mi yoksa Enjoy 90 mı?

Şimdilik sızıntı kaynakları bu «enerji canavarının» hangi markaya ait olduğunu açıkça belirtmese de, birçok analist konunun Huawei ile ilgili olduğunu tahmin ediyor. Özellikle bir diğer güvenilir kaynak olan Fixed Focus Digital, şirketin yeni Huawei Nova 16 SE modelini tanıtıma hazırladığını bildirdi. Tahminlere göre, tam olarak bu model veya şirketin Enjoy 90 serisindeki yeni temsilcisi, rekor seviyede bir bataryaya sahip olabilir.

Huawei Nova 16 SE hakkındaki bilgiler, bu seride ilk kez multispektral görüntü sensörünün kullanılacağını gösteriyor. Bu teknoloji, renklerin daha net ve doğal bir şekilde yansıtılmasını sağlıyor. Cihazın fiyatının ise 2000 ile 3000 yuan (yaklaşık 280–420 ABD doları) arasında olması bekleniyor; bu da onu orta segmentteki rakipleri için ciddi bir tehdit haline getiriyor.

Yeni akıllı telefonun dış görünüşü hakkında da bazı detaylar mevcut. Siyah, beyaz, mavi ve turuncu renk seçenekleriyle satışa sunulacağı söyleniyor. ixbt.com yayınının yazdığına göre, eğer bu bilgiler doğrulanırsa, Huawei pazardaki konumunu önemli ölçüde güçlendirebilir ve şarj cihazına bağımlı kalan kullanıcıların bir numaralı tercihi haline gelebilir.

Belirtmek gerekir ki Digital Chat Station; daha önce Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun özelliklerini, ayrıca Realme GT 7 Pro ekranı hakkındaki bilgileri ilk duyuran güvenilir bir kaynak olarak biliniyor. Fixed Focus Digital ise iPhone 16 renkleri ve HarmonyOS işletim sisteminin bilgisayar sürümü hakkındaki bilgileriyle tanınıyor. Bu nedenle, söz konusu sızıntıların gerçeğe yakın olduğu değerlendiriliyor.

Böyle bir cihazın pazara girmesi büyük önem taşıyor. Huawei ürünleri, özellikle Nova serisi, tasarımı ve kamerasıyla gençler arasında oldukça popüler. 10 000 mAh kapasiteli batarya ise özellikle uzun yolculuklarda ve aktif sosyal medya kullanıcıları için şüphesiz benzersiz bir kolaylık sağlayacaktır.