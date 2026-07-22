Kredi onaylandığında «Devlet Hizmetleri» anında uyaracak

Rusya'da bir vatandaş adına kredi veya mikro kredi düzenlendiğinde anında bildirim sistemi getirilmesi bekleniyor. Devlet Duması ilgili yasa tasarısını üçüncü ve son okumada kabul etti.

Yeni düzenlemeye göre, kredi hakkındaki bilgiler «Devlet Hizmetleri» (Gosuslugi) portalı üzerinden push bildirimi veya SMS şeklinde gönderilecek. Bu, vatandaşların kendi adlarına rızaları dışında kredi çekildiğini hızlıca tespit etmelerini sağlayabilir.

Bildirim 45 dakika içinde gelmeli

Yasa tasarısında, kredi düzenlendikten sonra bilgilerin iletilmesi için kesin süreler belirlenmiştir.

Banka veya mikro finans kuruluşu, kredi sözleşmesi imzalandıktan sonra 30 dakika içinde Kredi Kayıt Bürosuna bilgi göndermekle yükümlü olacak.

Kredi Kayıt Bürosu ise bilgiyi aldıktan sonra 15 dakika içinde borçluyu «Devlet Hizmetleri» portalı üzerinden bilgilendirmelidir.

Böylece, tüm süreç belirlenen düzende işlerse, vatandaş kendi adına düzenlenen krediden en geç 45 dakika içinde haberdar olabilecektir.

Bildirim hangi şekilde gönderilecek?

Kredi sözleşmesi hakkındaki uyarı, kullanıcının «Devlet Hizmetleri» ayarlarındaki tercihlerine göre gönderilecektir.

Bildirim:

mobil uygulama üzerinden push bildirimi;

telefon numarasına SMS şeklinde gelebilir.

Bildirimde kredi düzenlendiğine dair temel bilgilerin yer alması bekleniyor. Bu, vatandaşın sözleşmeyi kendisinin mi imzaladığını yoksa başkasının mı hareket ettiğini hızlıca kontrol etmesini sağlar.

Yabancı bir kredi tespit edilirse iptal edilebilir

Vatandaş, kredinin rızası dışında düzenlendiğini tespit ederse «soğuma süresi»nden yararlanabilecektir.

Bu süre zarfında kredi tutarının kullanımı kısıtlanır ve kişi şüpheli sözleşmeyi iptal etmek için önlem alabilir.

Soğuma süresi kredi miktarına bağlı olarak:

en az dört saat;

en fazla 48 saat sürer.

Bu mekanizma, dolandırıcıların kredi tutarını hızlıca başka hesaplara aktarmasını önlemeyi amaçlamaktadır.

«Dolandırıcılar için yeni bir güçlü engel»

Girişimin yazarlarından biri olan Devlet Duması Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, yeni sistemin vatandaşlar adına gizlice kredi çekilmesi durumlarını azaltacağını belirtti.

«Bu önlem, dolandırıcıların başkaları adına kredi düzenlemesini engellemek için yeni ve güçlü bir bariyer olacaktır» dedi.

Aksakov, bildirim sisteminin finansal dolandırıcılığa karşı diğer araçlarla birlikte çalışacağını vurguladı.

Bunlar arasında kredi çekmeye karşı kendi kendine yasak koyma, soğuma süresi, «ikinci el» hizmeti ve «Devlet Hizmetleri»ndeki özel uyarı butonu yer alıyor.

Yasa ne zaman yürürlüğe girecek?

Tasarıda yeni düzenlemenin 1 Ekim 2027'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Bu tarihe kadar bankalar, mikro finans kuruluşları, kredi kayıt büroları ve «Devlet Hizmetleri» portalı arasında hızlı bilgi alışverişi kurulması gerekecek.

Yasanın temel amacı, vatandaşa kendi adına yapılan finansal işlemi mümkün olan en kısa sürede göstermektir. Sistem planlandığı gibi çalışırsa, mağdurlar kredi hakkında borç talep edildikten sonra değil, sözleşme imzalandığı anda haberdar olacaklar.