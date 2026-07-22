96 yaşında Guinness rekorlar kitabına giren yemek blogu yazarı herkesi hayrete düşürdü

·79·Dünya
96 yaşında Guinness rekorlar kitabına giren yemek blogu yazarı herkesi hayrete düşürdü

ABD'de yaşayan 96 yaşındaki Eileen Chin, yemek tariflerini sergileyen dünyanın en yaşlı yemek blogu yazarı olarak Guinness Dünya Rekorlarıkitabına girdi. Bu haberi «Pravilamag» yayını duyurdu.

Eileen Chin, son üç yıldır torunu Lucas Wong ile iş birliği yaparak çeşitli yemeklerin hazırlanma sürecini gösteren videoları sosyal medyada düzenli olarak paylaşıyor. Yeni tarifler icat etmek yerine, yıllardır sakladığı sararmış yemek kitabını kullanıyor ve oradaki geleneksel yemekleri modern izleyiciye sunuyor.

Aslen Jamaika doğumlu olan Eileen Chin'in blogunda ağırlıklı olarak bu ülkenin mutfağına özgü yemekler yer alıyor. Bununla birlikte, çeşitli çorbalar, tatlılar ve evde yapılabilecek lezzetli tarifleri de izleyicileriyle paylaşıyor. Videolarında Jamaikalılara özgü «Mi rahtid!» («Aman Tanrım!») ifadesini sıkça kullanması, onun kendine has tarzı haline geldi.

Mutfakta kek yapan yaşlı bir kadın.

«Yemek pişirme alanında biriktirdiğim uzun yıllara dayanan tecrübe ve bilgilerimi gelecek nesillere aktarmak bana büyük mutluluk veriyor» diyor Eileen Chin.

Yemek yapmaya ilk kez 5 yaşında başladı. Daha sonra bu ilgi ailevi bir uğraşa, ardından da işe dönüştü. 1950'lerde eşiyle birlikte Jamaika'nın Saint Mary bölgesinde bir fırın açtı, daha sonra ise ABD'nin Miami şehrine taşındı.

Bugün Eileen Chin'in çeşitli sosyal medya hesapları toplamda 3 milyondan fazla aboneye sahip. O, Mart 2026'da, 96 yaş ve 89 günlükken, resmen dünyanın en yaşlı yemek blogu yazarı olarak Guinness Dünya Rekorlarıkitabına kaydedildi. Onun başarısı, yaşın bir engel olmadığını ve sevilen bir uğraşla her yaşta başarıya ulaşılabileceğini bir kez daha kanıtladı.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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