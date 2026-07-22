Al-Hilal, Harry Kane transferi için harekete geçti

Önümüzdeki birkaç saat içinde Suudi Arabistankulübü Al-Hilal, transfer piyasasında yeni bir büyük sürprize imza atabilir. 2025/26 sezonunun pek de başarılı geçmemesinin ardından Riyad ekibi, kadroyu "değiştirip yenilemek" ve Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane'i renklerine bağlamak için ciddi bir hamle başlattı.

Zamin.uz Al-Midan Al-Riyadi gazetesine dayanarak, beklenen sansasyonel transferin detaylarını sunuyor.

Simon Francis Londra'da: Görüşmelerde kritik aşama

Haberlere göre, şu anda Al-Hilal'in yaz transfer kampanyasından sorumlu olan sportif direktör Simon Francis anlaşmayı resmen tamamlamak için Londra'ya gitti.

Görüşme adresi: Francis, Londra'da 32 yaşındaki golcünün menajeri ve yakın çevresiyle bir araya gelecek.

Ana hedef: Bu görüşme aracılığıyla Kane'in mali taleplerini ve kabul edeceği şartları netleştirmek, ardından bunları yerine getirerek onu resmen Al-Hilal kadrosuna katmak planlanıyor.

Gelecek değişiklik: Önümüzdeki haftalarda kulüpte sportif direktörlük görevini İskoç uzman Richard Hughes'un devralması bekleniyor.

Londra'daki bu görüşmeler, Al-Hilal'in Bayern Münih ile yapacağı bir sonraki diyaloğun nasıl ilerleyeceğini ve transferin formatını belirleyecek.

Harry Kane'in Bayern Münih'teki etkileyici performansı

Harry Kane, 2023 yazında Tottenham'dan ayrılarak yaklaşık 95 milyon avro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu. Münih ekibiyle mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

İngiliz golcü, Almanya'da geçirdiği süre boyunca fenomenal istatistikler ve sonuçlar kaydetti:

Çıktığı maçlar: 147 resmi maç (tüm kulvarlarda);

Attığı goller: 146 gol;

Asistleri: 33 asist.

Kane'in Münih'teki kupaları:

Münih ekibinde Kane 4 resmi şampiyonluk kazandı:

Almanya Şampiyonu (Bundesliga) — 2 kez; Almanya Kupası — 1 kez; Almanya Süper Kupası — 1 kez.

Harry Kane transferi hakkında kısa bilgi

Gösterge / Bilgi Detaylar Futbolcu Harry Kane (32 yaş, İngiltere Milli Takımı) Mevcut kulübü Bayern Münih (Sözleşme 30 Haziran 2027'ye kadar) İlgilenen kulüp Al-Hilal (Suudi Arabistan) Ana müzakereci Simon Francis (Sportif Direktör) Görüşme yeri Londra, Birleşik Krallık Bayern Münih istatistikleri 147 maç / 146 gol / 33 asist Kazandığı kupalar 4 resmi kupa

Eğer Simon Francis Londra'daki görüşmeleri başarıyla tamamlarsa, Al-Hilal kısa süre içinde Bayern Münih ile resmi anlaşma aşamasına geçecek.