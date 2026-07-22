Matthäus, Messi'nin finalde neden kaybolduğunu açıkladı

·105·Spor
Matthäus, Messi'nin finalde neden kaybolduğunu açıkladı

Almanya milli takımı ve Bayern Münih'in eski savunma oyuncusu Lothar Matthäus, 2026 Dünya Kupası finalinde Lionel Messi'nin neden her zamankinden daha pasif göründüğü hakkında görüşlerini paylaştı. Matthäus, bu durumun Arjantinli yıldızın fiziksel kondisyonundan ziyade, İspanya milli takımının doğru uyguladığı taktiklerle ilgili olduğunu belirtti.

Matthäus, finalde İspanya'nın rakibinden çok daha üstün göründüğünü ve Arjantin'in şampiyonluğu hak edecek bir oyun sergileyemediğini ifade etti.

«Messi kendi gölgesi gibiydi»

Lothar Matthäus, Bild gazetesine verdiği demeçte Messi'nin final maçındaki performansını sert bir dille eleştirdi.

«Messi finalde kendi gölgesi gibiydi. Ancak bu durum kesinlikle İspanya milli takımının oyunuyla ilgiliydi» dedi.

Eski futbolcuya göre İspanyollar, Arjantinli liderin topla buluşabileceği elverişli alanları tamamen kapattı. Messi, hücum hattı ile orta saha arasındaki bağlantı rolünü yerine getiremedi ve kale önünde tehlike yaratma şansı bulamadı.

İspanya, Messi'yi oyundan nasıl düşürdü?

Finalde İspanyol oyuncuların Messi'ye karşı tek bir savunmacı ile değil, kolektif bir sistemle hareket ettiği vurgulanıyor.

Arjantin kaptanı topu her ayağına aldığında, üzerinde birden fazla oyuncu baskı kurdu. İspanyollar, orta saha ve savunma hatları arasında boşluk bırakmayarak Messi'nin özgürce hareket etmesini engelledi.

Sonuç olarak:

  • hücumları hızlandıramadı;

  • ceza sahası yakınında rahat top alamadı;

  • gol veya asist katkısı yapamadı.

Matthäus'un analizine göre İspanya, tam da bu planla Arjantin'in en tehlikeli silahını etkisiz hale getirdi.

Turnuvadaki en verimsiz maçı

Finale kadar Messi, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin milli takımının ana lideri konumundaydı.

Verilere göre, yarı finale kadar çıktığı her maçta gol atmayı başarmıştı. İngiltere'ye karşı oynanan yarı finalde gol atamasa da, iki asist yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynamıştı.

Sadece final maçında Messi hiçbir etkili aksiyon gerçekleştiremedi. Bu, onun tüm turnuvadaki en pasif maçı oldu.

«Arjantin galibiyeti hak etmedi»

Matthäus, İspanya'nın genel oyununu da övgüyle değerlendirdi. Ona göre İspanyollar finalde topa sahip olma, baskı ve savunma disiplini açısından rakiplerinden üstündü.

Eski savunmacı, Arjantin'in finalde şampiyonluğu hak edecek seviyede oynamadığını vurguladı. Ona göre İspanya, galibiyeti tesadüfi bir anla değil, maç boyunca sergilediği üstünlükle kazandı.

Final, Messi için acı bir anı olarak kaldı

Arjantin, turnuva boyunca hücum odaklı ve verimli bir futbol sergileyerek finale kadar ulaştı. Ancak final maçında takımın en önemli oyuncusu tamamen kilitlendi.

Messi önceki maçlarda golleri ve asistleriyle sonuca etki ederken, finalde İspanya ona bu fırsatı tanımadı. Matthäus'a göre şampiyonluk maçının kaderini belirleyen temel faktörlerden biri de buydu.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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