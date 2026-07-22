Bilim insanları insan ömrünün üst sınırını hesapladı

·190·Dünya
Bilim insanları insan ömrünün üst sınırını hesapladı

İnsan yaşlanmasının temel nedenleri ortadan kaldırılsa bile, bir insan binlerce yıl yaşayamaz. Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen yeni bir araştırmaya göre, hücreleri neredeyse hiç yenilenmeyen organlar, özellikle beyin ve kalp, bunun önündeki temel engeldir.

Araştırmacılar, insanın teorik maksimum ömrünü tahmin etmek için somatik mutasyonları, yani doğumdan sonra hücrelerdeki DNA kopyalanması sırasında biriken değişiklikleri analiz ettiler. Hesaplamalar, İsviçre'deki 30 yaşındaki sağlıklı nüfusun ölüm oranlarına dayanan bir model aracılığıyla gerçekleştirildi.

Sonuçlara göre, yaşlanmayla ilgili faktörler hiç olmasaydı, insanın ortalama yaşam süresi 1.759 yıl, maksimum ömrü ise 29 bin yılı aşabilirdi. Ancak somatik mutasyonlar hesaba katıldığında bu rakam keskin bir şekilde düşmektedir.

Bilim insanları, somatik mutasyonların en çok hücreleri yenilenmeyen beyin nöronlarını ve kalp kası hücrelerini etkilediğini belirledi. Bu nedenle, yaşlanmanın diğer nedenleri ortadan kaldırılsa bile, insanın teorik ortalama ömrü yaklaşık 156 yıl, maksimum ömrü ise 470 yıl civarında olabilir.

Araştırmanın yazarları, pratikte insanların bu yaşlara bile ulaşamayacağını belirtiyor. Çünkü yaşlanma sadece somatik mutasyonlardan değil, aynı zamanda protein dengesizliği, mitokondriyal işlev bozuklukları ve epigenetik değişiklikler gibi birçok biyolojik mekanizmanın etkisiyle gerçekleşir.

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, gelecekte yaşlanmanın temel nedenleri ortadan kaldırılsa bile, insanın gerçek ortalama yaşam süresi 146–194 yıl civarında olabilir. Onlara göre, ömrü daha da uzatmak için öncelikle sinir dokusunu ve beyni yenileme teknolojilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

BilimBiyolojiYaşlanmaGenetikİnsan Ömrü
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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