Vozinha, final öncesi Messi ve Yamal hakkında şaşırtıcı açıklamalarda bulundu

·34·Spor
Vozinha, final öncesi Messi ve Yamal hakkında şaşırtıcı açıklamalarda bulundu

2026 Dünya Kupası finali, sadece Arjantin ile İspanya arasındaki bir mücadele değil, aynı zamanda iki neslin yıldızlarının çarpışması olarak da büyük ilgi uyandırıyor. Yeşil Burun Adaları milli takımı kalecisi Vozinha Lionel Messi ve Lamine Yamal rekabeti hakkında görüşlerini dile getirdi.

Ona göre, final maçında taraftarları sadece sıradan bir futbol değil, gerçek bir şölen bekliyor.

«Bizi gerçek bir büyü bekliyor»

Vozinha, İspanya ile Arjantin arasındaki finalde tüm gözlerin Messi ve Yamal üzerinde olacağını vurguladı.

«Sahada Messi ve Yamal gibi dünyanın en iyi iki futbolcusu karşı karşıya geldiğinde, emin olabilirsiniz ki bizi gerçek bir büyü ve nefes kesici bir savaş bekliyor» dedi kaleci.

Ona göre, her iki oyuncunun oyun tarzı, tekniği ve bire bir pozisyonlardaki yetenekleri finale ayrı bir anlam katıyor.

Yamal'a büyük övgü

Yeşil Burun Adaları kalecisi, Lamine Yamal'ın geleceği hakkında da cesur ifadeler kullandı.

The Touchline'ın aktardığına göre Vozinha, «Bence gelecekte yeni Messi, tam olarak Yamal olacak» dedi.

Genç İspanyol futbolcu, turnuva boyunca sergilediği performansla dünya futbolunun en parlak yıldızlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İki neslin büyük çarpışması

39 yaşındaki Lionel Messi futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak bir dünya şampiyonluğu için daha mücadele edecek.

Lamine Yamal ise yeni neslin lideri olarak ilk kez bir Dünya Kupası finalinde sahaya çıkma şansı yakaladı. Bu nedenle, onların rekabeti tecrübe ile gençlik arasındaki sembolik bir savaş olarak değerlendiriliyor.

Şampiyon 19 Temmuz'da belli olacak

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası 19 Temmuz'da sona eriyor.

Final maçında son dünya şampiyonu Arjantin, İspanya ile karşı karşıya gelecek. Finalin sonucu sadece yeni şampiyonu değil, aynı zamanda Messi ile Yamal arasındaki tarihi düellonun galibini de belirleyecek.

Dünya KupasıLionel MessiLamine YamalArjantinİspanya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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