Pep Guardiola futboldan neden uzaklaştığını açıkça anlattı...

«Manchester City» ve «Barcelona» kulüplerinin eski teknik direktörü Pep Guardiola, antrenörlük kariyerini şimdilik hiç özlemediğini açıkladı. İspanyol teknik adam, yıllarca futbolla iç içe yaşadıktan sonra artık hayatının diğer yönlerini keşfetmek istediğini belirtti.

Geçen sezonun sonunda «Manchester City»den ayrılan Guardiola, futbola dönmek için öncelikle antrenörlüğü özlemesi gerektiğini vurguladı. Şu an ise böyle bir ihtiyacı yok.

«Antrenörlüğü özlemiyorum»

56 yaşındaki teknik adam, 37 yaşından beri antrenör olarak görev yaptığını ve neredeyse tüm hayatının futbolla iç içe geçtiğini söyledi.

«Zihinsel olarak bir özlem duymuyorum. Artık kendim için başka bir hayat keşfetmek istiyorum. Futbol dışında bir şeylerle uğraşıp bu şekilde mutlu olmayı hedefliyorum» dedi Guardiola.

Ona göre, antrenörlüğü çok sevse de insanın hayatında bir molaya ihtiyaç duyduğu anlar mutlaka geliyor.

Dönüş için tek bir şart var

Guardiola, gelecekte antrenörlüğe dönme ihtimalini tamamen reddetmedi. Ancak böyle bir karar şu an planları arasında yer almıyor.

«Belki bir gün uyanıp 'tekrar antrenörlüğe dönmek istiyorum' derim. Ancak bu kararı alabilmem için önce bu işi özlemem gerekiyor. Şu an ise böyle bir duygu yok» diye ekledi.

Böylece İspanyol teknik adam, futboldan tamamen koptuğunu değil, dönüş tarihi belirsiz bir tatile çıktığını ifade etmiş oldu.

Guardiola vaktini ailesine ayırmak istiyor

Eski «City» hocası, mola verme kararının ana nedenlerinden birinin kendisine ve sevdiklerine daha fazla zaman ayırma isteği olduğunu belirtti.

«Çocuklarım ve 95 yaşındaki babamla daha fazla vakit geçirmek istiyorum. 56 yaşındayım, artık genç değilim. Dünya görüşüm biraz değişti» ifadelerini kullandı Sky Sport Italia'ya.

Guardiola, şu anda antrenörlük sonrası hayata alışmaya ve gelecekte neler yapabileceğini anlamaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Yeni hayat şimdilik hoşuna gidiyor

Ünlü teknik adam, futbolsuz hayata uyum sürecinin hala devam ettiğini belirtti. Buna rağmen mevcut durumundan şikayetçi değil.

«Hala antrenörlük sonrası hayata alışıyorum ama şimdilik her şey o kadar da kötü değil» dedi Guardiola.

Ayrıca bir sanatçının, Guardiola ve «Manchester City»nin 11 futbolcusunu aynı anda resmettiği bir tablo hazırladığı da duyuruldu.