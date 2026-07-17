Jude Bellingham, Dünya Kupası yarı final mağlubiyetinin ardından şoförün şiirini paylaştı

İngiltere Milli Takımı'nın yıldız orta saha oyuncusu Jude Bellingham, Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e karşı alınan ağır mağlubiyetin ardından duygularını ifade etmekte zorlandığını itiraf etti. Real Madrid'in yıldızı, sosyal medya aracılığıyla taraftarlara seslenerek takım otobüsü şoförü tarafından yazılan duygusal bir şiiri paylaştı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Atlanta'nın ev sahipliği yaptığı yarı final mücadelesinde Thomas Tuchel'in öğrencileri 1-2'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın 55. dakikasında Anthony Gordon'ın attığı gol İngilizleri öne geçirmişti. Ancak maçın sonlarına doğru Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez'in attığı goller, İngiltere'nin final hayallerini suya düşürdü.

Turnuva boyunca 6 gol atmayı başaran Jude Bellingham, mağlubiyet sonrası yaşadığı durumu tarif edecek kelime bulamadığını belirtti. Bellingham'a göre, takım şoförü Michael Chandler tarafından yazılan şiir, mevcut durumu ve turnuva boyunca yaşanan duyguları mükemmel bir şekilde özetliyor.

Birlik ve metanet sembolü

Bellingham, Instagram hesabında şunları yazdı: "Dün ve geçtiğimiz haftalar hakkında konuşmak için doğru kelimeleri bulmakta çok zorlandım, ancak Kansas'taki şoförümüzün yazdığı bu dizeler her şeyi yerli yerine oturttu." Futbolcu, gönderisinde taraftarlara sonsuz minnettarlığını dile getirdi.

Chandler'ın kaleminden çıkan şiirde aslanın gururu, korkunun metanetle yenilmesi ve takım birliğinin önemi anlatılıyor. Bu dizelerin, zor zamanlarda İngiliz futbolcular ve taraftarlar için manevi bir destek olması bekleniyor. Bellingham, taraftarları turnuva boyunca gösterilen birliği korumaya ve takımı desteklemeye devam etmeye çağırdı.

"Ülkemizdeki inanılmaz destek ve Amerika boyunca bizimle birlikte olan taraftarlarımıza teşekkür ederim. Ülkemizde gördüğümüz bu birlik ve sevgi, bu kampanya ile sona ermesin. Birlikte olursak büyük işler başarabiliriz ve bunu mutlaka gerçekleştireceğiz," diye ekledi futbolcu.

Bu olay, İngiltere Milli Takımı çevresindeki atmosferin ne kadar samimi olduğunu gösteriyor. Teknik ekibin bile takımın moralini yükseltmede aktif rol alması dikkat çekici. Mağlubiyete rağmen Bellingham ve takım arkadaşları geleceğe umutla bakıyor.