PSG, Bradley Barcola için beklenmedik bir fiyat belirledi

·30·Spor
PSG, Bradley Barcola için beklenmedik bir fiyat belirledi

Paris Saint-Germain, Bradley Barcola'yı satmayı planlamıyor ancak çok yüksek bir teklif kulüp yönetiminin fikrini değiştirebilir. Fransız futbolcu için İngiltere'den iki dev kulüp devreye girdi.

L'Equipe'in haberine göre, Paris ekibi 23 yaşındaki hücum oyuncusuyla sadece belirli şartlar altında yollarını ayırmaya hazır.

PSG 150 milyon Euro talep ediyor

Kaynağa göre, PSG bu yaz transfer döneminde Barcola'yı satmak için acele etmiyor.

Ancak kulübe 150 milyon Euro'luk bir teklif gelirse durum değişebilir. Bu rakam, oyuncunun Transfermarkt portalındaki piyasa değerinin iki katından fazla.

Portal, Barcola'nın güncel transfer değerini 70 milyon Euro olarak tahmin ediyor.

İngiltere'den iki dev ilgi gösteriyor

Barcola ile Premier Lig ekiplerinden Liverpool ve Arsenal yakından ilgileniyor.

Her iki takım da hücum hattını güçlendirme seçeneklerini değerlendiriyor. Ancak PSG'nin yüksek mali talebi görüşmeleri zorlaştırabilir.

Bu nedenle futbolcunun geleceğiyle ilgili konunun yaz transfer döneminin son günlerine kadar belirsizliğini koruması bekleniyor.

Barcola geçen sezon nasıl bir performans sergiledi?

Fransız futbolcu geçen sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıktı.

İstatistikleri:

  • 13 gol;

  • 7 asist.

Barcola hızı, dripling yeteneği ve hücumun farklı bölgelerinde oynayabilmesiyle öne çıkıyor.

Sözleşme PSG'ye avantaj sağlıyor

Futbolcunun Paris kulübüyle mevcut sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.

Uzun süreli anlaşma, PSG'yi Barcola'yı ucuza satma zorunluluğundan kurtarıyor. Bu yüzden Paris ekibi, görüşmelerde şartlarını dikte etme gücüne sahip.

Şimdi asıl soru şu: Liverpool veya Arsenal 150 milyon Euro'luk talebe yaklaşmaya hazır mı?

PSGBradley BarcolaPremier LigTransferFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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