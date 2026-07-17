SpaceX, dünyanın en büyük roketi için yeni bir uzay üssü inşaatını hızlandırdı

·6·Teknoloji
SpaceX, dünyanın en büyük roketi için yeni bir uzay üssü inşaatını hızlandırdı

Elon Musk liderliğindeki SpaceX, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde Starship roketi için tasarlanan yeni fırlatma rampasının inşaatını aktif bir şekilde sürdürüyor. İnternette yayılan son yüksek kaliteli görüntüler, devasa servis kulesinin yükselişini gözler önüne seriyor; bu proje, insanlığın Mars'ı fethetme planlarında önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. İnşaat sahasında şirketin popüler elektrikli aracı Tesla Cybertruck'ı bile görmek mümkün. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

SpaceX şu anda ABD'nin uzay kıyısında aynı anda birkaç tesis üzerinde çalışıyor. Özellikle Kennedy Uzay Merkezi'ndeki LC-39A fırlatma kompleksi ve Cape Canaveral'daki SLC-37 sahasında altyapı oluşturma süreçleri hızla devam ediyor. ixbt.com'un verilerine göre, bu tesisler Starship roketlerinin fırlatma sıklığını önemli ölçüde artırmaya hizmet edecek.

Gigabay kompleksleri: Yılda 1000 roket

Yeni fırlatma rampalarına ek olarak, SpaceX paralel olarak iki devasa Gigabay üretim ve montaj kompleksi inşa ediyor. Bunlardan biri Teksas'taki Starbase üssünde, diğeri ise Florida'da bulunuyor. Bu binaların dünyanın en büyük tesislerinden biri olması bekleniyor. Plana göre, her bir kompleks yılda 1000 adede kadar Starship roketini monte etme kapasitesine sahip olacak.

Şirket, her iki üretim merkezini de 2026 sonuna kadar faaliyete geçirmeyi hedefliyor. Bu sayede SpaceX, Mars uçuşları için gerekli olan roket üretimini ciddi oranda artıracak. Yeni altyapı, şirketin aynı anda birden fazla sahadan uçuş gerçekleştirmesine olanak tanıyacak; bu da ticari görevler ve NASA programları için oldukça kritiktir.

Yeni fırlatma rampasının inşaat hızı artmış olsa da, test süreçlerinde beklenmedik durumlar da yaşanabiliyor. Örneğin, SpaceX Teksas'taki Starbase üssünde 16 Temmuz 2026 için planlanan Starship roketinin 13. test uçuşunu çeşitli nedenlerle iptal etmek zorunda kalmıştı.

Starship projesi sadece SpaceX için değil, tüm dünya havacılık ve uzay endüstrisi için devrim niteliğinde bir öneme sahip. Tamamen yeniden kullanılabilir olan bu roket sisteminin, uzaya yük taşıma maliyetini birkaç kat düşürmesi bekleniyor. Florida ve Teksas'taki yeni tesislerin devreye girmesiyle SpaceX, uzay araştırmalarında mutlak liderliğini korumayı hedefliyor.

SpaceXStarshipElon MuskUzayNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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