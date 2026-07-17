Geely dünyanın ilk 16'sı 1 arada elektrikli güç aktarma organını tanıttı: Rekor düzeyde verimlilik

Çinli otomotiv devi Geely, elektrikli araç endüstrisinde devrim niteliğinde bir adım atarak dünyanın ilk 16'sı 1 arada formatındaki Thunder akıllı elektrikli güç aktarma sistemini tanıttı. İştiraki InfiMotion tarafından geliştirilen bu teknoloji, %93,8'lik rekor verimlilik oranıyla sektör uzmanlarını şaşırtıyor. Bu oran, şu anda piyasada bulunan tüm analoglardan önemli ölçüde daha yüksektir. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Thunder sistemi, 12 donanım fonksiyonunu ve 4 yazılım özelliğini bir araya getiriyor. ixbt.com'a göre sistem; motor, redüktör, DCDC dönüştürücü, araç bilgisayarı, güç dağıtım ünitesi ve çeşitli kontrol modüllerini (VCU, TMS, HBMS) içeriyor. Bu yüksek entegrasyon seviyesi sayesinde 180'den fazla gereksiz bileşenden vazgeçildi ve bu da cihazın toplam ağırlığını 75 kilograma kadar düşürmeyi mümkün kıldı.

Teknolojik üstünlük ve kompaktlık

Yeni sistem sadece hafif değil, aynı zamanda oldukça kompakt bir şekilde tasarlandı. Magnezyum alaşımdan üretilen gövdenin dikey yüksekliği 325 milimetreyi geçmiyor. Bu durum, elektrikli araçların bagajında 28 litrelik ek bir alan yaratılmasına olanak tanıyor. Ayrıca, yüksek voltajlı kablo miktarı %30, düşük voltajlı kablolar ise %15 oranında azaltıldı; bu da üretim maliyeti ve güvenlik üzerinde olumlu bir etki yaratıyor.

Thunder sistemi, 800 voltluk yüksek voltajlı bir platforma dayanıyor ve One-Chip teknolojisini kullanıyor. Bu çözüm, kontrol sinyallerinin iletimindeki gecikme süresini ortalama 40 milisaniyeden sadece 2 milisaniyeye indirmeye yardımcı oldu. Sonuç olarak, elektrikli aracın sürücü komutlarına tepki hızı ve hareket hassasiyeti önemli ölçüde arttı.

Enerji tasarrufu ve yapay zeka

Testler sırasında bu sistemle donatılmış bir araç, her 100 kilometrede sadece 8,2 kWh enerji tüketerek mutlak bir rekor kırdı. Günlük kullanıma yakın olan CLTC döngüsüne göre ise bu rakam 10,7 kWh'dir. Sistemin temel avantajları şunlardır:

Yapay zeka algoritmaları ile enerji tüketimini optimize etme;

Düşük sıcaklıklarda (-18 °C'ye kadar) ısı enerjisini depolama yeteneği;

Kabin ısıtması için harcanan enerjiden %40'tan fazla tasarruf sağlama;

Yüksek hızlarda motor verimliliğini koruma.

İklimi sert bir şekilde değişen bölgeler için bu sistemin kış koşullarında enerji tasarrufu özelliği büyük önem taşıyor. Soğuk havanın elektrikli araçların menzilini önemli ölçüde azalttığı biliniyor ve Geely'nin çözümü bu sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Yeni Thunder 16'sı 1 arada sisteminin ilk olarak Geely Galaxy TT modelinde çıkış yapması bekleniyor. Bu teknolojinin seri üretime geçmesiyle birlikte elektrikli araçlar daha hafif, tasarruflu ve dinamik özelliklere sahip olacak, bu da markanın dünya pazarındaki rekabet gücünü daha da artıracaktır.