Çin'de gelin kayınvalidesini döverek dört kaburgasını kırdı

Çin'in Jiaxing şehrinde bir ailede yaşanan tartışma ağır sonuçlara yol açtı. Torunlarına yeterince ilgi göstermemekle suçlanan kayınvalide, gelininin saldırısı sonucu ağır yaralandı.

South China Morning Post haberine göre, karı koca farklı şehirlerde çalıştıkları için iki çocuklarını büyükanneye emanet etmişlerdi. Çocukların tam yaşları açıklanmadı.

Tartışma, çocuklardan birinin evdeki güvenlik kamerası aracılığıyla annesine kendini kötü hissettiğini söylemesiyle başladı. Çocuk, büyükannenin ateşini ölçmeyi reddettiğini belirtti.

Bu haberden endişelenen anne, hemen trenle kayınvalidesinin evine ulaştı. Sohbet sırasında kayınvalide, çocukları büyütmenin zor olduğunu ve kendisinin de dişinin çok ağrıdığını söyledi. Gelini onu hastaneye götürmeyi teklif etti ancak kadın bunu reddederek sevgilisiyle buluşmaya gitmek istediğini belirtti.

Bunun üzerine öfkelenen gelin, kayınvalidesine saldırdı. Sonuç olarak kadının yüzü yaralandı ve dört kaburgası kırıldı.

Bildirildiğine göre, bu, büyükannenin çocuklara bakmadığı gerekçesiyle geliniyle yaşadığı ilk tartışma değil.

Ailenin oğlu Xiao, eşini savunarak annesini çocuklardan ziyade özel hayatını ön planda tutmakla suçladı. Ancak kız kardeşi bu görüşe katılmadı. Kız kardeşine göre Shen, uzun yıllar boyunca ağır işlerde çalışarak düşük maaşla çocuklarını büyüttü ve onlara 100 bin yuandan fazla maddi destekte bulundu.

Shen ise torunlarına sürekli bakım sağlama yükümlülüğünü üstlenmeyeceğini belirtti. Saldırıdan sonra çalışma imkanını da geçici olarak kaybetti.

Avukat Ma Junzheng, söz konusu olayla ilgili olarak geline karşı kasten yaralama suçundan ceza davası açılabileceğini belirtti. Suçu kanıtlanırsa, üç yıla kadar hapis cezası alması muhtemeldir.

Uzman, Çin yasalarına göre çocukları yetiştirme ve onlara bakma konusundaki temel sorumluluğun ebeveynlere ait olduğunu, bu görevin büyükanne ve büyükbabalar için zorunlu olmadığını hatırlattı.