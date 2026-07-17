Huawei, yapay zeka için Atlas 950 SuperPoD süper bilgisayarını tanıttı

·24·Teknoloji
Huawei, yapay zeka için Atlas 950 SuperPoD süper bilgisayarını tanıttı

Çinli teknoloji devi Huawei, yapay zeka (AI) sistemlerini eğitmek ve çalıştırmak için tasarlanan yeni nesil Atlas 950 SuperPoD süper bilgisayarını resmen duyurdu. Bu sistem, sektördeki en büyük ve en güçlü hesaplama platformlarından biri olup, büyük dil modellerinin (LLM) oluşturulma sürecini kökten hızlandırmaya hizmet ediyor. Yeni cihazın sadece güç açısından değil, aynı zamanda bellek kapasitesi bakımından da dünya pazarındaki ana rakiplerini geride bırakması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

SuperPoD teknolojisi, binlerce nöral işlemciyi (NPU) tek bir mantıksal blokta birleştirmeyi mümkün kılıyor. Bu da yapay zeka modellerinin eğitiminde yüksek verimlilik sağlıyor. ixbt.com verilerine göre, Atlas 950 sistemi terabayt seviyesinde bant genişliği kapasitesine ve sadece 3 mikrosaniyelik ultra düşük gecikme süresine sahip. Bu değerler, veri akışını kesintisiz ve ışık hızında işlemeyi mümkün kılıyor.

Teknik yetenekler ve NVIDIA ile rekabet

Atlas 950 SuperPoD, bünyesinde 1024 adet Ascend çipi barındırıyor ve toplamda 8192 adede kadar nöral bloğu birleştirebiliyor. Böylesine devasa bir güç, trilyonlarca parametreye sahip çok aşamalı yapay zeka modellerini eğitmek ve bunları uygulamaya (inference) koymak için yeterli kabul ediliyor. Huawei mühendisleri, bu küme için özel Lingqu protokolünü ve modernize edilmiş SuperPoD mimarisini kullandılar.

En ilginç nokta ise, Huawei'nin kendi ürününü NVIDIA'nın Rubin Ultra mimarisine dayalı NVL144 sunucu rafı ile kıyaslamasıdır. Çinli şirketin açıklamasına göre, Atlas 950 SuperPoD hesaplama gücü açısından NVIDIA NVL144 sisteminden 6,7 kat, bellek kapasitesi açısından ise 15 kat daha üstündür. Bu veriler, Huawei'nin küresel yarı iletken pazarındaki hedeflerinin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

Süper bilgisayarın toplam bellek kapasitesi 256 terabayttır. Hesaplama gücü açısından Atlas 950 şu değerleri sergiliyor:

  • FP8 formatında 1 EFLOPS hesaplama gücü;
  • FP4 formatında 2 EFLOPS hesaplama gücü;
  • 256 TB birleşik yüksek hızlı bellek;
  • Lingqu protokolü ile minimum gecikme ve maksimum bant genişliği.
Bu yenilik, dijital ekonomisini geliştiren ülkeler için de oldukça önemlidir. Yapay zeka teknolojilerinin uygulanması ve kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi sürecinde, bu tür yüksek kapasiteli sistemler altyapının temel taşı haline gelebilir. Huawei'nin bu başarısı, AI alanındaki tekeli azaltarak pazara yeni teknolojik çözümlerin girmesine olanak tanıyor.

Özetle, Atlas 950 SuperPoD sadece teknik özellikleri ile değil, aynı zamanda yazılımı ile de öne çıkıyor. Huawei, kendi kapalı ekosistemini oluşturarak dış kısıtlamalara rağmen yüksek teknolojili cihazlar üretmeye devam ediyor. Bu durum, önümüzdeki yıllarda yapay zeka yarışında güç dengelerinin değişebileceğinin bir göstergesidir.

HuaweiAtlas 950Yapay ZekaSüper BilgisayarNVIDIA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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