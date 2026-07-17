Laporta final öncesinde Messi ve Yamal hakkında konuştu

·33·Spor
Laporta final öncesinde Messi ve Yamal hakkında konuştu

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ve Arjantin milli takımları arasındaki mücadele, sadece şampiyonluk için değil, aynı zamanda iki neslin yıldızlarının karşı karşıya gelmesi açısından da büyük ilgi uyandırıyor. Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi ve Lamine Yamal'ı kulüp tarihinin iki önemli dönemiyle kıyasladı.

Ona göre bu belirleyici karşılaşma, milli takımlar düzeyinde görülebilecek en güçlü mücadelelerden biri olacak.

«Messi bizim gururumuz»

Laporta, Arjantin milli takımının finale çıkmasından ve Messi'nin bir kez daha kritik bir maçta yer almasından duyduğu memnuniyeti gizlemedi.

Barcelona Başkanı, RAC1 radyosuna verdiği demeçte, «Messi de finale çıktı, bu beni çok mutlu ediyor. O bizim gururumuz» ifadelerini kullandı.

Lionel Messi, uzun yıllar boyunca Katalan ekibinin formasını giyerek kulüp tarihinin en önemli futbolcularından biri haline geldi.

Laporta iki yıldızı nasıl tanımladı?

Barcelona lideri, Messi ve Yamal'ın futboldaki yerini kendine has bir şekilde ifade etti.

«Messi geçmiş ve bugündür, Lamine ise bugün ve gelecektir» dedi.

Laporta, her iki futbolcunun da Barcelona altyapısında yetişmiş olmasını kulüp için büyük bir onur olarak nitelendirdi.

«Başkan olarak bu iki futbolcunun kulübümüzde yetişmiş olmasından büyük gurur duyuyorum. Bu gerçekten hayranlık verici bir durum» diye ekledi.

İspanya ve Arjantin tarzları kıyaslandı

Laporta, finaldeki rakiplerin oyun tarzlarının birbirinden keskin bir şekilde farklı olduğunu da vurguladı.

Ona göre Arjantin fiziksel mücadeleye ve agresif aksiyonlara daha çok güveniyor. İspanya ise takım uyumu ve top kontrolü konusunda daha üstün görünüyor.

Laporta, «Arjantin daha agresif bir tarzda oynuyor, İspanya ise daha uyumlu ve Barcelona tarzına daha yakın bir oyun sergiliyor» dedi.

Kulüp başkanı, finalde hakemin üzerine de büyük bir sorumluluk düşeceğini özellikle belirtti.

Finalde Barcelona ekolünün izleri görülüyor

Laporta, Messi ve Yamal'ın aynı finalde karşı karşıya gelmesinin, Barcelona futbol okulunun prestijini bir kez daha kanıtladığını vurguladı.

Bir tarafta kulüp efsanesine dönüşen Messi, diğer tarafta ise Katalanların yeni nesil lideri olarak görülen Yamal mücadele edecek.

Şimdi asıl soru şu: Dünya Kupası finalinde tecrübe mi üstün gelecek, yoksa yeni nesil mi sözünü söyleyecek?

Lionel MessiLamine YamalJoan LaportaBarcelonaDünya Kupası
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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