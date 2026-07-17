Iraklı yetkilinin evine baskın: Altın ve milyonlara el konuldu

·4·Dünya
Iraklı yetkilinin evine baskın: Altın ve milyonlara el konuldu

Irak'ta yürütülen kapsamlı yolsuzluk soruşturmaları sırasında, Petrol Bakan Yardımcısı Adnan el-Cemili'nin evinde büyük miktarda nakit para, altın ve değerli eşyalar ele geçirildi.

Yapılan açıklamaya göre, arama sırasında yetkilinin evinde 25 milyon Irak dinarı, 200 bin ABD doları, 4 kilogram altın ve çeşitli değerli mücevherlere el konuldu. Söz konusu baskın, Mayıs ayı sonunda başlatılan büyük yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gerçekleştirildi.

Soruşturma bilgilerine göre Adnan el-Cemili, devlet fonlarını büyük ölçekte zimmetine geçirme şeması kurmak ve bazı üst düzey yetkililerin çıkarları doğrultusunda aracılık yapmakla suçlanıyor.

Söz konusu davadaki ilk büyük el koyma işleminin bu olmadığı belirtiliyor.

Olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor. Irak hükümeti, ülkede yolsuzlukla mücadeleyi güçlendirmek ve yasa dışı yollarla elde edilen servetleri tespit etmek için kararlı adımlar attığını vurguluyor.

IrakAdnan el-CemiliYolsuzlukPetrol BakanlığıOperasyon
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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