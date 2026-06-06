PSG, Real Madrid'in 150 milyon euroluk teklifini reddetmeye hazır

·132·Spor
PSG, Real Madrid'in 150 milyon euroluk teklifini reddetmeye hazır

Fransa ve Avrupa futbolunda büyük bir hegemonya kurarak Ligue 1 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin güncel baş tacını müzesine götüren Paris Saint-Germain kulübü, yaz transfer döneminde beklenmedik ve kesin bir karara vardı. Paris devi yönetimi, şu anda kıtanın en önde gelen takımlarının dikkat merkezinde olan iki Portekizli orta saha oyuncusu Vitinha ve João Neves'in transferine tamamen yasak getirdi.

Avrupa futbolunda dedikodular yayılmaya devam ederken, Paris kulübü liderlerini hiçbir paraya satmayacağını açıkladı.

Florentino Pérez'in seçim kampanyası ve PSG'nin sakinliği

SONUÇ OLARAK, İspanya'nın saygın Mundo Deportivo gazetesinin yayınladığı özel haberlere göre, bu yetenekli oyuncuların Madrid'in Real kulübüne transferi kesinlikle imkansız. Madrid kulübünün sahibi Florentino Pérez'in halka vaat ettiği gibi, transfer piyasasını sarsacak 150 milyon euroluk astronomik bir teklif yapsa bile, Parisliler bu anlaşmaya asla razı olmayacak.

Paris kulübünün iç kaynakları, bu durumun arkasında hangi siyasi oyunların yattığını çok iyi anlıyor:

  • Seçim oyunları: PSG yönetimi, Madrid süper kulübünün bu ilgisinin saf sportif prensiplerin ötesinde, Florentino Pérez'in katıldığı Real Madrid başkanlık seçimleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu biliyor.

  • Karışmama pozisyonu: Paris tarafı, İspanya'daki bu iç siyasi süreçlere ve Pérez'in seçim kampanyasına futbolcuları aracılığıyla aracı olmayı kesinlikle istemiyor.

Oyuncuların sadakati ve Paris takımının planları

En önemlisi, şu anda Fransa başkentindeki iç atmosfer son derece istikrarlı ve sakin. Kulüp içi kaynakların vurguladığına göre, ne Vitinha ne de João Neves'te takımdan ayrılmak veya Madrid'e taşınmak isteği bulunmuyor.

Futbolcunun adı

Sahadaki mevkisi

Kulübün transfer konusundaki nihai kararı

Vitinha

Merkez orta saha

Satılık değil! Pazarlıklar için tamamen kapalı.

João Neves

Defansif orta saha

Satılık değil! Kulübün gelecekteki ana projesi.

Futbolcuların kendileri de mevcut şampiyon kadrosunda mutlu oldukları için, PSG yönetimi Real'den gelebilecek herhangi bir finansal saldırıdan veya 150 milyon euroluk resmi taleplerden zerrece endişe duymuyor.

Durum analizi: PSG ve Real Madrid arasındaki transfer savaşları her zaman futbol dünyasının dikkat merkezinde olmuştur. Kylian Mbappé transferinden sonra Parisliler, yıldızlarını Madrid devine kolayca kaptırmak istemediklerini açıkça gösteriyor. Özellikle takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafer kazandığı bir dönemde, Vitinha ve Neves gibi kadronun bel kemiğini oluşturan figürleri elde tutmak, kulübün gelecekteki yeni zaferleri için temel oluşturuyor.

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Paris Saint-GermainReal MadridVitinhaJoão NevesFlorentino Pérez
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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