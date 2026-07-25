Real Madrid Transfer Piyouzasını Sallıyor: Yann Diomandé İçin 100 Milyon Euro

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Real Madrid Transfer Piyouzasını Sallıyor: Yann Diomandé İçin 100 Milyon Euro

İspanyol devi Real Madrid, yaz transfer döneminde hareketliliği görülmemiş bir seviyeye taşıdı. José Mourinho'nun teknik direktörlüğe dönmesinin ardından takım kadroyu kökten yenilemeye girişti. Sıradaki ana hedef ise Alman ekibi RB Leipzig ve Fildişi Sahili millî takımının kanat oyuncusu Yann Diomandé oldu. Madridliler bu yetenekli futbolcu için büyük bir meblağ harcamaya hazır olduklarını gösterdiler. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, Real Madrid 2006 doğumlu hücum orta saha oyuncusu için 90 milyon euro peşin ve 10 milyon euro bonus şeklinde ilk resmi teklifini gönderdi. Ancak RB Leipzig yönetimi bu teklifi reddetti. Alman basınının aktardığı bilgilere göre, "boğalar" yıldızını 120 milyon oyunun altında bırakmak niyetinde değil. Yann Diomandé geçtiğimiz sezon 10 gol ve 13 asistle oynayarak birçok devin dikkatini çekmişti.

Mourinho'nun Yeni Projesi ve Rekabet

José Mourinho, Yann Diomandé profilindeki bir futbolcuyu bizzat takımında görmek istiyor. Teknik adama göre genç kanat oyuncusu hücum hattına hız ve beklenmedik kararlar katacak. Belirtmek gerekir ki, futbolcu için verilen mücadelede Real Madrid, Paris Saint-Germain (PSG) ile karşı karşıya geliyor. İlk bilgilere göre Yann Diomandé Paris kulübü ile sözlü anlaşmaya varmıştı, ancak Madrid'in devreye girmesi durumu keskin bir şekilde değiştirdi.

Şu ana kadar Real Madrid kadrosuna Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella ve Bernardo Silva gibi tanınmış oyuncular katıldı. Ayrıca kulüp, Manchester City orta sahası Rodri ile görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol futbolcu vatanına dönmeye yeşil ışık yaktı, bu da "krallar kulübü"nün orta sahasını daha da güçlendirebilir.

Brahim Díaz İçin İtalya Yolu Açılıyor

Hücum hattına yeni yıldızların gelmesi mevcut futbolcuların geleceğini etkilemeden edemez. Özellikle Brahim Díaz yeniden İtalya Serie A'ya dönebilir. Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, Faslı oyun kurucuyu takımının hücum hattında ana figür olarak görüyor. Brahim Díaz daha önce Milan formasıyla kiralık olarak top koşturmuş, İtalya şampiyonluğunu kazanmış ve yerli futbol ortamına oldukça yabancı değil.

Her ne kadar Brahim Díaz'ın Real Madrid ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etse ve takımdan ayrılmak istemediğini belirtmiş olsa da, Yann Diomandé transferi onun yedek kulübesine mahkûm olmasına yol açabilir. Juventus yönetimi tam da bu faktörden yararlanarak futbolcuyu Torino'daki projeye çekmeyi planlıyor. Aynı zamanda Madrid kulübü, futbolcu ile mevcut sözleşmeyi 2030 yılına kadar uzatmak için de temaslarını sürdürüyor, bu da onun transfer değerini önemli ölçüde artırabilir.

Real MadridTransferJuventusJose MourinhoFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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