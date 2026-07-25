Real Madrid Michael Olise için Transfer Rekorunu Kırmak İstiyor mu: Söylenti ve Gerçek

İspanyol devi Real Madrid'in yaklaşan transfer döneminde futbol dünyasını sarsacak devasa bir anlaşma üzerinde çalıştığına dair haberler spor basınında geniş yankı uyandırıyor. Bahsi geçen oyuncu Bayern Münih ve Fransa millî takımının yıldızı Michael Olise. Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki göz alıcı performansının ardından bu oyuncunun transfer değeri astronomik seviyelere yükseldi. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Olise, dünya kupasında kendini göstererek yalnızca uzmanların değil, dev kulüplerin scoutlarının da dikkatini çekti. Turnuva boyunca 7 asist yapan futbolcu, efsanevi Pelé'nin 56 yıllık rekorunu kırdı. Dikkat çekici bir detay olarak, bu pasların 5'i doğrudan Kylian Mbappe tarafından gole çevrildi. Tam da bu uyumun Madrid kulübünün ilgisini daha da artırdığı belirtiliyor.

Florentino Perez'in sözü ve transfer bedeli

Söylentilere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulüp rekoru olan 150 milyon euroluk teklifi hazırlamış durumda. Bazı kaynaklar ise bu rakamın Neymar tarafından kırılan rekoru geride bırakarak 200 milyon euroyu aşabileceğini tahmin ediyor. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse Michael Olise futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olacak.

Ancak Florentino Perez'in kendisi bu konudaki sorulara temkinli yaklaşıyor. "Horizonte" televizyon programına verdiği röportajda Olise'nin harika bir futbolcu olduğunu kabul etmesine rağmen, doğrudan kendisiyle görüşmeler yürütüldüğünü yalanladı. Perez'in sözlerine göre kulübün hücuma katkı sağlayabilecek bir orta sahaya ihtiyacı var ve bu transfer taraftarlarda büyük bir heyecan yaratmalı.

Kylian Mbappe faktörü ve rekabet

Real Madrid kadrosuna yakın zamanda katılan Kylian Mbappe'nin, vatandaşı olan bu oyuncunun transferini desteklediğine dair bilgiler bulunuyor. Millî takımdaki başarılı uyumu kulüp düzeyinde de sürdürmek "Eflatun-Beyazlılar"ın hücum hattını durdurulamaz bir güç haline getirebilir. Buna rağmen Bayern Münih'in en yetenekli isimlerinden birini kolayca bırakmayacağı kesin.

The Guardian'ın haberine göre Perez'in yalanlamalarına rağmen Olise ana hedef olmaya devam ediyor. Ancak Madrid ekibi paralel olarak diğer alternatifleri de değerlendiriyor. Örneğin, geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid'li forvet Julián Álvarez için yapılan 150 milyon euroluk teklifin reddedilmesi de kulübün piyasadaki agresif stratejisinin bir kanıtı niteliğinde.

Şu an için Michael Olise transferiyle ilgili resmi görüşmeler başlamış değil. Ancak futbolcunun genç yaşı, teknik kapasitesi ve dünya kupasındaki rekoru onu Real Madrid gibi bir Galacticos projesi için ideal aday haline getiriyor. Önümüzdeki transfer dönemi bu konudaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldıracaktır.