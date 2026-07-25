Real Madrid, Aurélien Tchouaméni transferine onay verdi: Manchester United harekete geçti

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Real Madrid, Aurélien Tchouaméni transferine onay verdi: Manchester United harekete geçti

İspanya'nın Real Madrid kulübü, orta saha oyuncusu Aurélien Tchouaméni'nin geleceği konusundaki katı tutumunu değiştirdi ve onu satmaya hazır olduğunu bildirdi. Bu haber, Fransız futbolcuyu uzun süredir kadrosuna katmayı hedefleyen Manchester United için beklenmedik ve önemli bir fırsat haline geldi. İngiltere kulübü, bu transfer sayesinde merkez hattını kökten yenilemeyi amaçlıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

The Sun gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Madrid kulübü yönetimi ilk başta Tchouaméni'yi dokunulmaz olarak görse de, şu anda onun transferi için teklifleri değerlendirmeye hazır. Eflatun-beyazlılar, bu anlaşmadan en az 68 milyon sterlin kazanmayı hedefliyor. Bu fonların kulübün bir diğer büyük hedefi olan Manchester City yıldızı Rodri'yi kadroya katmak için yönlendirileceği belirtiliyor.

Manchester United için Tchouaméni transferi, takımın orta sahadaki sorunlarını çözmede son ve belirleyici adım olabilir. Casemiro'nun takımdan ayrılması ve Manuel Ugarte'nin ciddi sakatlık geçirmesi nedeniyle "Kırmızı Şeytanlar" ön libero bölgesinde boşlukla karşı karşıya kaldı. Aurélien Tchouaméni ise bu pozisyon için en uygun aday olarak görülüyor.

Transferin arkasındaki stratejik planlar

İşin ilginç yanı, Real Madrid teknik direktörü (kaynağın belirttiği gibi) Fransız futbolcuyu kadroda tutmak istiyordu. Ancak kulübün transfer politikası ve Rodri gibi üst düzey bir oyuncuyu getirme planı Tchouaméni'nin satılmasını gündeme getirdi. Madridlilerin 2022'de tam olarak Casemiro'nun yerini doldurması için transfer ettiği futbolcu, artık Old Trafford yolunu tutabilir.

Manchester United mevcut transfer döneminde şimdiden birçok hamle yaptı. Özellikle takıma Youri Tielemans 35 milyon sterlin ve Andrey Santos 50 milyon sterlin karşılığında katıldı. Eğer Tchouaméni transferi de başarıyla sonuçlanırsa, takımda Tielemans ve Bruno Fernandes'in arkasında sağlam bir savunma kalkanı oluşturacak.

Goal.com'un haberine göre, müzakereler olumlu sonuçlanırsa bu anlaşma yaz transfer döneminin en ses getiren olaylarından biri olacak. Real Madrid için bu, Rodri transferini finanse etme fırsatıyken, Manchester United için uzun süredir beklenen istikrarı sağlama garantisidir. Şu anda taraflar mali şartlar ve ödeme yöntemleri konusunda ilk temasları kurdu.

Real MadridManchester UnitedTransferFutbolAurélien Tchouaméni
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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