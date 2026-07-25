Huawei akıllı kapı kilitleri güncellendi: Artık video mesajları alabiliyorlar

·52·Teknoloji
Huawei akıllı kapı kilitleri güncellendi: Artık video mesajları alabiliyorlar

Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı kapı kilitleri için HarmonyOS sisteminin yeni bir sürümünü tanıttı. Bu güncelleme, cihazların işlevselliğini önemli ölçüde genişleterek onları çok daha akıllı ve kullanıcı dostu bir güvenlik aracına dönüştürdü. Artık kullanıcılar evde olmadıkları zamanlarda bile misafirlerle iletişimde kalabiliyorlar. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

ixbt.com yayınlandığı habere göre, güncellemenin en önemli özelliği ziyaretçilerin video mesaj bırakabilmesi fonksiyonudur. Eğer ev sahibi işte veya markette ise ve görüntülü aramaya hemen cevap veremezse, gelen kişi özel bir mesaj bırakabilir. Bu sistem özellikle kuryeler veya beklenmedik akrabalar için oldukça kullanışlı olup, iletişim bilgilerini veya geliş amaçlarını video formatında kaydedebilirler.

Uzaktan kumanda ve gizlilik

Kullanıcılar Smart Living uygulaması aracılığıyla tüm sesli ve video kayıtlarını istedikleri zaman gözden geçirme imkanına sahip. Bu da "evime kim geldi acaba?" sorularını tamamen ortadan kaldırıyor. Ayrıca arama sırasında gizliliği sağlamak amacıyla tek bir düğmeye basarak kamerayı kapatıp sadece sesli iletişimi bırakma fonksiyonu da eklendi.

Teknik olarak sistem, Bluetooth bağlantı önceliğini optimize etti. Eğer akıllı kilit yönetim paneli üzerinden yönetiliyorsa ve zaten başka bir telefona bağlıysa, sistemde otomatik olarak açılır bir bildirim belirecektir. Bu da birden fazla kullanıcı tarafından cihazın yönetilme sürecini oldukça kolaylaştırıyor.

Kararlı bağlantı ve model kapsamı

Bir diğer önemli yenilik ise çift bantlı uyarlanabilir modun tanıtılmasıdır. Varsayılan olarak akıllı kilit, Bluetooth ağ geçidi üzerinden ağa bağlanır. Ancak Bluetooth sinyali zayıflarsa, sistem otomatik olarak Wi-Fi ağına geçer. Bu da cihazın her zaman çevrimiçi olmasını ve komutları gecikmeden yerine getirmesini garanti eder.

Bu yazılım güncellemesi Huawei'nin geniş model yelpazesini kapsıyor. Elde edilen bilgilere göre aşağıdaki cihazların sahipleri yeni fonksiyonlardan yararlanabilirler:

  • Huawei Smart Lock X1 serisindeki tüm modeller;
  • Huawei Smart Lock 2 serisinin tüm sürümleri.

Özbekistan pazarında da akıllı ev sistemlerine olan ilginin arttığı bir dönemde, Huawei gibi markaların bu tür çözümleri güvenlik ve konforu yeni bir seviyeye taşıyor. Sistemin otomatik olarak güncellenmesi kullanıcılardan ek bir çaba gerektirmez ve cihazın özelliklerini uzaktan zenginleştirir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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