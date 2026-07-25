Juan Roman Riquelme: Lionel Messi, Maradona'yı bile geride bırakmış olabilir

Arjantin futbolunun efsanesi ve Boca Juniors kulübü başkanı Juan Roman Riquelme, Lionel Messi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbol adamı, Messi'nin tarihteki yerinin büyük Diego Maradona'nın seviyesinden bile daha yükseğe çıkmış olabileceğini belirtti. Bu haber TyC Sports ve Goal.com tarafından aktarıldı. haberine göre duyuruldu.

Riquelme, Arjantin milli takımının 2026 Dünya Kupası finaline kadar kat ettiği yolu yüksek değerlendirdi. Her ne kadar finalde İspanya'ya karşı mağlubiyet yaşanmış olsa da, Lionel Messi'nin sergilediği performans tüm dünya futbol kamuoyunu bir kez daha hayran bıraktı. Riquelme'ye göre, tüm Arjantinliler böyle bir yeteneğe kendi gözleriyle şahit olma şansına eriştikleri için şükretmeliler.

Tarihi kıyaslama ve yeni dönem

"Hepimiz Messi'yi izleme şansına sahip olduk. Maradona döneminden sonra bir daha öyle bir futbolcu çıkmaz diye düşünmüştük, ancak ardından Messi geldi. O şu anda bizi, acaba Maradona'dan bile daha mı iyi sorusu üzerinde düşündürüyor" diyor Riquelme röportajında. Bu itiraf Arjantin futbolu için çok büyük bir önem taşıyor, çünkü Maradona uzun yıllar boyunca ülkede tek ve dokunulmaz idol olarak görülmüştü.

Ayrıca eski futbolcu, milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni ve ekibine de ayrı bir parantez açtı. Ona göre Scaloni, Arjantin futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden biri haline geldi. Riquelme, teknik heyette yer alan Pablo Aimar, Walter Samuel ve Roberto Ayala ile uzun yıllara dayanan dostluk bağlarının olduğunu, 14 yaşından beri birlikte büyüdüklerini hatırlattı.

Riquelme, Arjantin futbolunun farklı dönemlerini karşılaştırmaktan kaçınarak her kazanan nesle saygı duyulması gerektiğini vurguladı. Onun listesinde şu isimler yer aldı:

Carlos Bilardo — 1986 dünya şampiyonu;

Cesar Luis Menotti — 1978 zaferinin mimarı;

Lionel Scaloni — modern dönemin kahramanı;

Alfio Basile — Copa America başarılarının lideri.

Makalede, Riquelme'nin 1978 doğumlu olması sebebiyle Mario Kempes'in maçlarını canlı izleyememiş olmasına rağmen onun o turnuvadaki hizmetlerini çok yüksek değerlendirdiği kaydedildi. Ona göre Arjantin halkı, Maradona ve Messi gibi iki büyük dâhinin aynı ülkeden çıkması nedeniyle kendini şanslı hissetmeli.

Juan Roman Riquelme'nin bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok uzman, Messi'nin istikrarının ve yıllar boyunca üst düzey seviyeyi korumasının onu Maradona'nın önüne koymak için haklı bir gerekçe olduğunu vurguluyor. Ne olursa olsun, Lionel Messi'nin Arjantin futbol tarihini tamamen değiştirdiği su götürmez bir gerçektir.