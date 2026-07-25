Real Madrid, Rodri transferi için çalışmalara başladı

Real Madrid, Manchester City orta sahası Rodri'yi yaz transfer döneminde kadrosuna katma olasılığını değerlendiriyor. The Athletic muhabiri David Ornstein'ın haberine göre, Madrid ekibi İspanyol futbolcunun transferi için ilk çalışmaları başlattı.

Şu an için iki kulüp arasında resmi bir görüşme gerçekleştirilmedi. Buna rağmen, Real yönetiminin anlaşma sağlama ihtimalini yüksek değerlendirdiği ifade ediliyor.

Real, transferi bu yaz gerçekleştirmek istiyor

David Ornstein ve Mario Cortegana'nın hazırladığı habere göre Real Madrid, Rodri'yi uzun vadeli bir plan olarak değil, doğrudan bu yaz transfer döneminde renklerine bağlamayı hedefliyor.

Madrid kulübü henüz Manchester City’ye resmi bir teklif göndermedi. Taraflar arasında bonservis bedeli veya şartlar konusunda görüşmelerin başladığı da bildirilmedi.

Ancak kaynaklar, Real'in bu transferin gerçekleşebileceğine dair ciddi bir inanç taşıdığını vurguladı.

Manchester CityManchester City Rodri'yi bırakmak istemiyor

İngiliz kulübü, kilit orta sahalarından birini takımda tutma niyetinde.

Haberde, City yönetiminin Rodri'nin yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağından bağımsız olarak önümüzdeki sezonda da takımdan ayrılmayacağını umduğu belirtiliyor.

Bu durum, Real Madrid için transfer müzakerelerini oldukça karmaşık hale getirebilir. Çünkü futbolcunun mevcut sözleşmesinin bitmesine bir sezondan fazla süre var.

Rodri'nin sözleşmesi ne zaman sona eriyor?

İspanya milli takımının kaptanının Manchester City ile olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar geçerlidir.

Temel Bilgi Detay Futbolcu Rodri Mevcut Kulübü Manchester City İlgilenen Kulüp Real Madrid Sözleşme Süresi Haziran 2027'ye kadar Resmi Görüşmeler Henüz başlamadı

Bu nedenle Manchester City müzakerelerde güçlü bir pozisyonda bulunuyor ve futbolcuyu satmak zorunda değil.

Real neden özellikle Rodri'yi seçti?

Rodri, merkez orta sahada oyun temposunu belirlemesi, savunma ile hücum arasındaki dengeyi sağlamasıyla öne çıkıyor.

İspanya milli takımının kaptanı olması da futbolcunun liderlik özelliklerini gösteriyor. Real Madrid ise deneyimli ve üst düzey bir orta saha oyuncusuyla merkez hattını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor olabilir.

Ancak transferin mali şartları, Rodri'nin kişisel duruşu ve Manchester City'nin talep edebileceği olası bonservis bedeli henüz açıklanmadı.

Kritik görüşmeler henüz önümüzde

Şu an için Rodri'nin Real'e transferi yalnızca Madridlilerin ilgisi ve ilk hazırlık çalışmaları aşamasında.

Resmi teklif, kulüpler arası müzakereler ve futbolcunun kararı bu transferin kaderini belirleyecek. Manchester City oyuncuyu takımda tutmaya kararlı olduğundan, anlaşmaya varmanın kolay olması beklenmiyor.

Sizce Rodri, Real Madrid orta sahası için en doğru seçim mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.