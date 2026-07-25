Almanya'da tarihi fabrika sadece 1 euroya satışa çıkarıldı

·285·Dünya
Almanya'da tarihi fabrika sadece 1 euroya satışa çıkarıldı

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde bulunan Tangerhütte şehri belediyesi, 19. yüzyıla ait büyük bir sanayi kompleksini açık artırmaya çıkardı. Magdeburg şehrinin kuzeyinde yer alan tarihi tesisin başlangıç fiyatının sadece 1 euro olarak belirlenmesi birçok kişinin dikkatini çekiyor.

Bildirildiğine göre, bu işletme 1842 yılında bu bölgede demir cevheri yataklarının keşfedilmesiyle kuruldu. Kısa süre içinde fabrika, Tangerhütte'yi sıradan bir kasabadan büyük sanayi merkezlerinden birine dönüştürdü. O dönemde şehrin 1500'den fazla sakini tamamen bu işletmede çalışıyordu.

19. yüzyılın sonlarındaki ekonomik yükseliş döneminde fabrikada sokak lambaları, sarmal merdivenler, küvetler ve hatta bütün çay pavyonları üretildi. Ürünlere olan talep çok yüksekti ve bunlar sadece Almanya'da değil, aynı zamanda Japonya, Mısır ve Arjantin gibi ülkelere de ihraç edildi. Bu da fabrikanın uluslararası alanda tanınmasını sağladı.

Ancak Alman Demokratik Cumhuriyeti (GDR) dağıldıktan sonra efsanevi sanayi kompleksi yavaş yavaş faaliyetini durdurdu ve harabeye döndü.

Şimdi şehir belediyesi, tesise yeni bir hayat verebilecek bir yatırımcı bulmayı amaçlıyor. Bu nedenle fabrikanın başlangıç fiyatı simgesel olarak 1 euro olarak belirlendi. Açık artırmaya katılmak isteyen adayların başvurularını 30 Eylül'e kadar teslim etmesi gerekiyor.

Ancak yeni sahibini büyük bir sorumluluk da bekliyor. Açık artırma şartlarına göre, alıcının mimari anıt olarak korunan tarihi cepheleri acilen güçlendirmesi ve bunların uzun vadede korunmasını sağlaması zorunludur.

AlmanyaTangerhütteMagdeburgJaponyaAlman Demokratik Cumhuriyeti
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Almanya'da uçak evinin çatıdan içeri girdi, ölüler varAlmanya'da uçak evinin çatıdan içeri girdi, ölüler varBugün, 21:11Futbol yıldızı Mbappe sevgilisiyle görüldü: Paris'teki kareler büyük yankı uyandırdıFutbol yıldızı Mbappe sevgilisiyle görüldü: Paris'teki kareler büyük yankı uyandırdıBugün, 20:39Japonya, yasadışı yaşayan iki Özbekistan vatandaşını daha sınır dışı ettiJaponya, yasadışı yaşayan iki Özbekistan vatandaşını daha sınır dışı ettiBugün, 18:12Maradona'nın «Tanrı'nın Eli» ve «Yüzyılın Golü»nü attığı top açık artırmaya çıkarıldı (video)Maradona'nın «Tanrı'nın Eli» ve «Yüzyılın Golü»nü attığı top açık artırmaya çıkarıldı (video)Bugün, 18:04Hindistan'da şok olay: Gelin, kayınpederinin cinsel organına bıçakla saldırdıHindistan'da şok olay: Gelin, kayınpederinin cinsel organına bıçakla saldırdıBugün, 16:43Bakıcısına özenen tatlı panda internette herkesin kalbini çaldı! (Video)Bakıcısına özenen tatlı panda internette herkesin kalbini çaldı! (Video)Bugün, 16:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
İki kız kardeş kiralık evdeki fotoğrafta kendilerini gördüler
İki kız kardeş kiralık evdeki fotoğrafta kendilerini gördüler
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu