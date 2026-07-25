Almanya'da tarihi fabrika sadece 1 euroya satışa çıkarıldı

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde bulunan Tangerhütte şehri belediyesi, 19. yüzyıla ait büyük bir sanayi kompleksini açık artırmaya çıkardı. Magdeburg şehrinin kuzeyinde yer alan tarihi tesisin başlangıç fiyatının sadece 1 euro olarak belirlenmesi birçok kişinin dikkatini çekiyor.

Bildirildiğine göre, bu işletme 1842 yılında bu bölgede demir cevheri yataklarının keşfedilmesiyle kuruldu. Kısa süre içinde fabrika, Tangerhütte'yi sıradan bir kasabadan büyük sanayi merkezlerinden birine dönüştürdü. O dönemde şehrin 1500'den fazla sakini tamamen bu işletmede çalışıyordu.

19. yüzyılın sonlarındaki ekonomik yükseliş döneminde fabrikada sokak lambaları, sarmal merdivenler, küvetler ve hatta bütün çay pavyonları üretildi. Ürünlere olan talep çok yüksekti ve bunlar sadece Almanya'da değil, aynı zamanda Japonya, Mısır ve Arjantin gibi ülkelere de ihraç edildi. Bu da fabrikanın uluslararası alanda tanınmasını sağladı.

Ancak Alman Demokratik Cumhuriyeti (GDR) dağıldıktan sonra efsanevi sanayi kompleksi yavaş yavaş faaliyetini durdurdu ve harabeye döndü.

Şimdi şehir belediyesi, tesise yeni bir hayat verebilecek bir yatırımcı bulmayı amaçlıyor. Bu nedenle fabrikanın başlangıç fiyatı simgesel olarak 1 euro olarak belirlendi. Açık artırmaya katılmak isteyen adayların başvurularını 30 Eylül'e kadar teslim etmesi gerekiyor.

Ancak yeni sahibini büyük bir sorumluluk da bekliyor. Açık artırma şartlarına göre, alıcının mimari anıt olarak korunan tarihi cepheleri acilen güçlendirmesi ve bunların uzun vadede korunmasını sağlaması zorunludur.