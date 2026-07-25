SpaceX Tarihi Bir Adımın Eşiğinde: Starship'in Havada İlk Kez Yakalanması Planlanıyor

Uzay keşfinde devrim niteliğinde değişiklikler yapan SpaceX şirketi, Starship projesi kapsamında bir sonraki dev adımı atmaya hazırlanıyor. Elon Musk'ın açıklamasına göre, bir sonraki test uçuşu sırasında şirket tarihte ilk kez Starship uzay aracının üst kademesini (Ship) doğrudan havada, özel kuledeki mekanik kollar yardımıyla yakalamaya çalışacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu cesur plana ilişkin bilgiler, Flight 13 test uçuşunun başarılı sonuçlarının ardından duyuruldu. Hatırlatmak gerekirse, son testte uzay aracı Okyanusu'na yumuşak iniş gerçekleştirmiş ve atmosfere yeniden giriş sırasında bütünlüğünü tamamen korumuştu. Artık mühendisler aracı sadece okyanusa indirmekle kalmayıp, onu yeniden kullanmak için fırlatma sahasına geri döndürmek üzerinde çalışıyorlar.

Mechazilla Kulesinin İmkanları

Uzay aracı ve iticiyi yakalamak için tasarlanan Mechazilla kulesi, devasa mekanik "çubukları" ile tanınıyor. Daha önce SpaceX bu yöntemle Super Heavy iticisini başarıyla yakalamıştı, ancak sistemin üst kısmı olan uzay aracı (Ship) henüz böyle bir yöntemle geri getirilmedi. Eğer bu operasyon başarıyla tamamlanırsa, bu uzay uçuşlarının maliyetini keskin bir şekilde düşürmeyi mümkün kılacak.

Elon Musk'ın vurguladığı gibi, nihai karar Flight 13 uçuşundan elde edilen telemetri verileri ve termal koruma katmanının durumu tamamen analiz edildikten sonra alınacak. Musk, Starship'in yeni nesil ısı kalkanını yüksek değerlendirerek, aracın şu anda "harika görünümde" olduğunu bildirdi. Bu tür bir koruma sistemi, uzay aracının atmosfere yeniden girişindeki aşırı sıcaklıklara dayanabilmesi için son derece önemlidir.

Neden Kesinlikle Paslanmaz Çelik?

SpaceX kurucusu ayrıca aracın gövdesi için neden paslanmaz çeliğin seçildiğine de değindi. Bu malzeme sadece ucuz ve işlemesi kolay olmakla kalmaz, aynı zamanda aşırı yüksek ve aşırı düşük sıcaklıklarda bile mukavemetini korur. Bu da Starship sistemini Mars ve Ay gibi uzak mesafeli görevler için en uygun taşıma aracı haline getirir.

Aynı zamanda SpaceX mühendisi Michael Nicholls, Starlink V3 uydularından 20'sinin önemli test aşamasından başarıyla geçtiğini bildirdi. Bu, Starship projesinin sadece bilimsel değil, küresel internet iletişimini iyileştirmek gibi ticari amaçlar için de ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Starship — insanlığı çok gezegenli bir türe dönüştürmek amacıyla yaratılmış, tamamen yeniden kullanılabilir süper ağır sınıf taşıma sistemidir. Uzay aracı ve Super Heavy iticisinden oluşan sistem, gelecekte insanları ve yükleri Dünya yörüngesine, Ay'a ve Mars'a ulaştırmaya hizmet edecektir. Bir sonraki uçuşun başarısı, SpaceX şirketini bu stratejik amaca daha da yaklaştıracaktır.