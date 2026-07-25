SpaceX Tarihi Bir Adımın Eşiğinde: Starship'in Havada İlk Kez Yakalanması Planlanıyor

·43·Teknoloji
SpaceX Tarihi Bir Adımın Eşiğinde: Starship'in Havada İlk Kez Yakalanması Planlanıyor

Uzay keşfinde devrim niteliğinde değişiklikler yapan SpaceX şirketi, Starship projesi kapsamında bir sonraki dev adımı atmaya hazırlanıyor. Elon Musk'ın açıklamasına göre, bir sonraki test uçuşu sırasında şirket tarihte ilk kez Starship uzay aracının üst kademesini (Ship) doğrudan havada, özel kuledeki mekanik kollar yardımıyla yakalamaya çalışacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu cesur plana ilişkin bilgiler, Flight 13 test uçuşunun başarılı sonuçlarının ardından duyuruldu. Hatırlatmak gerekirse, son testte uzay aracı Okyanusu'na yumuşak iniş gerçekleştirmiş ve atmosfere yeniden giriş sırasında bütünlüğünü tamamen korumuştu. Artık mühendisler aracı sadece okyanusa indirmekle kalmayıp, onu yeniden kullanmak için fırlatma sahasına geri döndürmek üzerinde çalışıyorlar.

Mechazilla Kulesinin İmkanları

Uzay aracı ve iticiyi yakalamak için tasarlanan Mechazilla kulesi, devasa mekanik "çubukları" ile tanınıyor. Daha önce SpaceX bu yöntemle Super Heavy iticisini başarıyla yakalamıştı, ancak sistemin üst kısmı olan uzay aracı (Ship) henüz böyle bir yöntemle geri getirilmedi. Eğer bu operasyon başarıyla tamamlanırsa, bu uzay uçuşlarının maliyetini keskin bir şekilde düşürmeyi mümkün kılacak.

Elon Musk'ın vurguladığı gibi, nihai karar Flight 13 uçuşundan elde edilen telemetri verileri ve termal koruma katmanının durumu tamamen analiz edildikten sonra alınacak. Musk, Starship'in yeni nesil ısı kalkanını yüksek değerlendirerek, aracın şu anda "harika görünümde" olduğunu bildirdi. Bu tür bir koruma sistemi, uzay aracının atmosfere yeniden girişindeki aşırı sıcaklıklara dayanabilmesi için son derece önemlidir.

Neden Kesinlikle Paslanmaz Çelik?

SpaceX kurucusu ayrıca aracın gövdesi için neden paslanmaz çeliğin seçildiğine de değindi. Bu malzeme sadece ucuz ve işlemesi kolay olmakla kalmaz, aynı zamanda aşırı yüksek ve aşırı düşük sıcaklıklarda bile mukavemetini korur. Bu da Starship sistemini Mars ve Ay gibi uzak mesafeli görevler için en uygun taşıma aracı haline getirir.

Aynı zamanda SpaceX mühendisi Michael Nicholls, Starlink V3 uydularından 20'sinin önemli test aşamasından başarıyla geçtiğini bildirdi. Bu, Starship projesinin sadece bilimsel değil, küresel internet iletişimini iyileştirmek gibi ticari amaçlar için de ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Starship — insanlığı çok gezegenli bir türe dönüştürmek amacıyla yaratılmış, tamamen yeniden kullanılabilir süper ağır sınıf taşıma sistemidir. Uzay aracı ve Super Heavy iticisinden oluşan sistem, gelecekte insanları ve yükleri Dünya yörüngesine, Ay'a ve Mars'a ulaştırmaya hizmet edecektir. Bir sonraki uçuşun başarısı, SpaceX şirketini bu stratejik amaca daha da yaklaştıracaktır.

SpaceXStarshipElon MuskUzayTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

GeForce RTX 5060 Fiyatları Keskin Şekilde Artmaya Başladı: Çin Pazarında Yüzde 16 ArtışGeForce RTX 5060 Fiyatları Keskin Şekilde Artmaya Başladı: Çin Pazarında Yüzde 16 ArtışBugün, 22:59SpaceX Tarihi Bir Dönüm Noktasında: Starship Uzay Aracının Havada Yakalanması PlanlanıyorSpaceX Tarihi Bir Dönüm Noktasında: Starship Uzay Aracının Havada Yakalanması PlanlanıyorBugün, 22:30Kalshi platforması Netflix servisinden yeni belgesel filmi fragmanını kaldırmasını talep ettiKalshi platforması Netflix servisinden yeni belgesel filmi fragmanını kaldırmasını talep ettiBugün, 21:56Yapay Zekadan Yorulanlar: Kütüphaneciler AI Sistemlerini Kapatmayı ÖğretiyorYapay Zekadan Yorulanlar: Kütüphaneciler AI Sistemlerini Kapatmayı ÖğretiyorBugün, 21:26Yapay Zeka Yarışı Ekolojinin Önünde: Meta, RE100 İttifakından AyrıldıYapay Zeka Yarışı Ekolojinin Önünde: Meta, RE100 İttifakından AyrıldıBugün, 21:21Avrupa Ay Araştırmaları İçin İlk MAGPIE Keşif Aracına 65 Milyon Avro AyırdıAvrupa Ay Araştırmaları İçin İlk MAGPIE Keşif Aracına 65 Milyon Avro AyırdıBugün, 20:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim