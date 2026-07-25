Milan ve Borussia Dortmund Arasındaki Rekabet: Konstantinos Karetsas İçin Savaş Kızışıyor

Avrupa futbolunun en yetenekli genç yıldızlarından biri olarak gösterilen Konstantinos Karetsas'ın transferi etrafındaki gelişmeler kızıştı. Belçika Ligi'nde parlayan 2007 doğumlu on numara için Almanya'dan Borussia Dortmund ve İtalya'dan Milan kulüpleri kıyasıya bir mücadele veriyor. Bu transfer sadece genç yeteneğin geleceği için değil, dev kulüplerin yeni sezonki taktik şemaları açısından da büyük önem taşıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda Borussia Dortmund yarışta açık ara önde götürüyor. Sky Deutschland'ın haberine göre, Alman kulübü geçen salı günü yeni resmi teklifini yükseltti. Dortmund ekibi, Genk'e 30 milyon euro garanti ücret ve 5 milyon euro bonusların yanı sıra sonraki satıştan pay teklif etti. Ancak Belçika kulübü taleplerinde katı tutumunu sürdürüyor ve futbolcu için en az 35-40 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor.

Milan ise şimdilik durumu dışarıdan izlemeyi tercih ediyor. Takımın yeni teknik direktörü Rubén Amorim, Karetsas'ı oynamak istediği 3-4-2-1 sistemine kusursuz uyum sağlayacak bir profil olarak görüyor. Fakat "rossoneri"nin bu transfere girişmesi doğrudan takımın yıldızı Rafael Leao'nun durumuna bağlı. Eğer Portekizli hücum oyuncusu Türkiye'den Fenerbahçe veya Galatasaray'a satılırsa, Milan'ın kasasında Karetsas için yeterli kaynak oluşacak.

Transfer piyasasındaki stratejik satranç maçı

Genk yönetimi, Karetsas ile Borussia Dortmund arasında 2031'e kadar geçerli kişisel anlaşma olduğunun bilincinde olmasına rağmen fiyat düşürmeye niyetli değil. Milan kulübü ise geçmişte Belçika takımları ile yaptığı müzakerelerde birkaç kez zorluk yaşamıştı. Özellikle Charles De Ketelaere ve Ardon Jashari transferlerindeki karmaşık süreçler İtalyanları temkinli olmaya itiyor.

Rubén Amorim şimdilik takımın sezon öncesi hazırlık maçlarında mevcut kadro kaynaklarıyla yetinmeye çalışıyor. Özellikle Fulham'daki kiralık dönemi sona eren Samuel Chukwueze ve genç yetenek Lorenzo Ossola teknik heyetin dikkatini çekti. Ancak Glasgow'da Celtic ile oynanacak hazırlık maçı, takımın hücum hattındaki sorunları net bir şekilde ortaya koyarak yönetimi transfer pazarında harekete geçmeye zorlayabilir.

Gelecek haftanın başında bu transfer destanında nihai dönüm noktasının yaşanması bekleniyor. Yunan basınının yazdığına göre, Milan sürpriz bir hamleyle Dortmund'un planlarını altüst edebilir. Karetsas'ın teknik kapasitesi ve saha görüşü onu modern futbolun en değerli varlıklarından biri haline getirdi. Futbolseverler için de bu tür genç yeteneklerin dev kulüplere transferi her zaman büyük ilgi odağı olmuştur.