Manchester City yeni bir dönemin eşiğinde: Rodri takımda kalacak mı yoksa ayrılacak mı?

İngiltere'nin Manchester City kulübü, modern tarihinin en hassas ve sorumluluk gerektiren dönemine adım atıyor. Pep Guardiola döneminin sona ermesi ve takımın başına Enzo Maresca'nın gelmesiyle kulüpte büyük bir değişim rüzgarı esmeye başladı. Kadroda köklü yenilikler, yıldız oyuncuların ayrılması ve özellikle takımın omurgasını oluşturan Rodri ile ilgili durum, kulübün geleceğini belirleyen temel faktör olması bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

On yıl boyunca takımı çalıştıran teknik direktörü değiştirmek asla kolay olmamıştır. Bugün Manchester City sadece teknik direktör değil, kadro açısından da ciddi bir geçiş dönemi yaşıyor. 2022-2023 sezonunda tarihi üçleme yapılmasında temel direk olan dört futbolcu — Manuel Akanji, Nathan Ake, Bernardo Silva ve John Stones bu yaz kulüpten ayrıldı. Bu durum ise takım yapısında büyük boşlukların oluşmasına neden oldu.

Rodri ve Real Madrid'in ilgisi

Şu anda tüm dikkatler İspanya milli takımıyla Dünya Kupası zaferini kutlayan Rodri üzerinde yoğunlaşmış durumda. Futbolcu şu sıralar sırtındaki ameliyata hazırlanıyor ve sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor. Sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalan orta saha oyuncusuyla Real Madrid'in ciddi şekilde ilgilendiğine dair haberler durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

Kulüp yönetiminin önünde zor bir seçim var: Dünyanın en iyi defansif orta saha oyuncularından birini sakatlığına rağmen takımda tutmak ya da sözleşmesi sona ermeden onu yüksek bir bonservis bedeliyle satmak. Goal.com'un verilerine göre Enzo Maresca ilk basın toplantısında İspanyol yıldızı takımda tutmak niyetinde olduğunu açıkça dile getirdi.

Yeni transferler ve gelecek planları

Kulüp yönetimi kadrodaki kayıpları telafi etmek amacıyla transfer piyasasında aktif rol oynuyor. Özellikle Elliot Anderson için 116 milyon sterlin harcandı, ayrıca 17 yaşındaki yetenekli İngiliz futbolcu Jeremy Monga da kadroya katıldı. Bu adımlar, kulübün uzun vadeli strateji temelinde gençleştirme sürecini başlattığının kanıtıdır.

Manchester City için bu geçiş dönemi pürüzsüz ilerlemiyor. Rodri gibi deneyimli ve oyunu yönlendiren bir futbolcunun kaderinin çözüme kavuşması, Enzo Maresca'nın sisteminde orta saha hattının nasıl bir görünüme sahip olacağını belirleyecek. Eğer Rodri ayrılırsa, takım sadece teknik beceriyi değil, aynı zamanda saha merkezindeki liderlik vasfını da kaybedebilir. Futbol severler için de Manchester City gibi dev bir kulübün yeni yüzü ilgi uyandırması doğaldır, zira bu kulübün her transferi dünya futbol piyasasına kendi etkiyi bırakmaktadır.