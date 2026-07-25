İsrail'deki Özbekistan vatandaşlarına önemli uyarı yapıldı

·238·Dünya
İsrail'deki Özbekistan vatandaşlarına önemli uyarı yapıldı

Orta Doğu'daki durumun gerginleşmesi nedeniyle Özbekistan'ın İsrail Büyükelçiliği, ülkede bulunan Özbekistan vatandaşlarına güvenlik önlemlerini artırmaları çağrısında bulundu.

Büyükelçilikten alınan bilgiye göre, bölgedeki durumun daha da karmaşıklaşma ihtimali devam etmektedir. Bu bağlamda vatandaşlara, İsrail devlet kurumları, özellikle İç Cephe Komutanlığı (Home Front Command) tarafından yayımlanan resmi duyuru ve talimatları düzenli olarak takip etmeleri ve bunlara sıkı sıkıya uymaları tavsiye edildi.

Ayrıca Özbekistanlılardan, ikamet veya iş yerlerine en yakın sığınakların yerini önceden belirlemeleri, hareket ve seyahatlerini dikkatli bir şekilde planlamaları, mevcut güvenlik kısıtlamalarını dikkate almaları istendi. Bunun yanı sıra, kimlik belgelerini her zaman yanlarında taşımaları ve yakınlarıyla sürekli iletişimde olmalarının önem vurgulandı.

Acil durumlarda İsrail'deki Özbekistan vatandaşları aşağıdaki telefon numaraları aracılığıyla büyükelçilikle iletişime geçebilirler:

  • 03-672-2466

  • 03-672-2371

  • 03-758-5075

  • 03-758-5076

Diplomatik temsilcilik vatandaşları sakin kalmaya, sosyal medyadaki doğrulanmamış haberlere inanmamaya ve yalnızca resmi kaynaklar tarafından yayımlanan bilgilere güvenmeye çağırdı.

Acil durumlar için:

  • +972 54 485 1397

Belirtildiğine göre, Özbekistan'ın İsrail Büyükelçiliği durumu sürekli olarak kontrol altında tutmaktadır ve gerekirse ek bilgiler yayımlanacaktır.

Özbekistanİsrailİsrail İç Cephe Komutanlığı
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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