Mbappe, Dünya Kupası'nda Ronaldo ve Neymar'a karşı oynamak istiyor

Fransa Milli Takımı'nın forveti Kylian Mbappe, Dünya Kupası öncesi kendisi için en ilginç olabilecek rakipler hakkında konuştu. Fransız futbolunun lideri, dünyada Cristiano Ronaldo ve Neymar'a karşı sahaya çıkmak istediğini açıkça belirtti.

Sorare'a verdiği röportajda Mbappe, dünya futbolunda büyük iz bırakan iki yıldızla Dünya Kupası sahnesinde karşılaşmanın kendisi için özel bir ilgi uyandırdığını vurguladı. Ona göre bu turnuva, Ronaldo ve Neymar için son Dünya Kupası olabilir.

"Dünya Kupası'nda Ronaldo ve Neymar'a karşı oynamak istiyorum. Bu onların son Dünya Kupası olacak," dedi Kylian Mbappe.

Bu sözlerin futbol severler arasında büyük bir heyecan yaratması doğal. Çünkü Ronaldo ve Neymar, son on yılda dünya futbolunda en çok konuşulan, milyonlarca taraftara ilham veren ve büyük sahnelerde kendine özgü bir tarih yazan futbolcular arasında yer alıyor. Mbappe ise mevcut neslin en parlak yıldızlarından biri olarak onlarla büyük bir turnuvada tekrar karşılaşmak istiyor.

Cristiano Ronaldo için Dünya Kupası her zaman özel bir öneme sahip olmuştur. Portekizli yıldız kariyeri boyunca neredeyse tüm zirveleri fethetmiş olsa da, Dünya Kupası kupası kariyerindeki en büyük hayallerinden biri olarak kalıyor. Eğer bu gerçekten onun son Dünya Kupası ise, Portekiz'in her maça maksimum istekle çıkacağı kesindir.

Neymar için de durum benzer. Brezilya Milli Takımı'nın liderlerinden biri olarak görülen forvet, yıllar boyunca neslinin en yetenekli futbolcularından biri olarak kabul edildi. Ancak Dünya Kupası şampiyonluğu henüz nasip olmadı. Bu nedenle son şansı olarak görülen turnuva, taraftarlar için özel bir ilgi uyandıracaktır.

Mbappe'nin bu iki yıldıza karşı oynamayı sadece bir rekabet olarak değil, büyük futbol tarihinin bir parçası olarak gördüğü hissediliyor. Onun nesli artık futbolda ana sahneye çıktı. Ronaldo ve Neymar ise bir döneme damga vuran isimler. Bu nedenle aralarındaki karşılaşma sembolik bir anlam da taşıyacaktır.

Fransa Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yine favorilerden biri olarak görülüyor. Mbappe liderliğindeki takım hız, teknik, deneyim ve derin bir kadroya sahip. Büyük turnuvalarda Fransa her zaman tehlikeli bir rakip olarak kabul edilir ve bu sefer de onlardan yüksek performans bekleniyor.

Hatırlatalım, Fransa Milli Takımı Dünya Kupası grup aşamasında I Grubu'nda yer aldı. Bu dörtlüde Fransızlar, Senegal, Irak ve Norveç milli takımlarına karşı sahaya çıkacak. İlk bakışta Fransa grubun favorisi gibi görünse de, Dünya Kupası'nda hiçbir rakip küçümsenemez.

Senegal, fiziksel güç, hız ve Afrika futboluna özgü mücadeleci ruhuyla tehlikeli. Irak Milli Takımı'nın büyük turnuvada varlığını göstermek için tüm gücünü sarf edeceği kesin. Norveç ise Avrupa futboluna özgü düzen, disiplin ve hücumdaki tehlikeli icraatçılarıyla her rakibe sorun çıkarabilir.

Fransa gruptan başarıyla çıkarsa, sonraki aşamalarda Portekiz veya Brezilya ile karşılaşma ihtimali doğabilir. Mbappe tam da bunu hayal ediyor: Ronaldo veya Neymar'a karşı büyük sahada, büyük bir maçta, büyük bir tarih için sahaya çıkmak.

Bu tür maçlar futbolu daha da çekici hale getirir. Bir tarafta kariyerlerinin son büyük turnuvalarından birini oynuyor olabilecek yıldızlar, diğer tarafta ise günümüzün en güçlü forvetlerinden biri. Bu karşılaşmalar taraftarlar için gerçek bir futbol şölenine dönüşebilir.

Mbappe'nin sözleri, Dünya Kupası'na sadece kupa için değil, tarihi mücadeleler, büyük rakipler ve unutulmaz anlar için de hazırlandığını gösteriyor. Ronaldo ve Neymar'a karşı oynama isteği ise futbola olan saygısını ve rekabet arzusunun bir kez daha göstergesidir.

Şimdi her şey sahadaki sonuçlara bağlı. Fransa grubundan çıkmalı, Portekiz ve Brezilya da yollarına başarıyla devam etmelidir. Böylece Mbappe'nin hayal ettiği süper karşılaşmalardan biri gerçekleşebilir.

Futbolda bazen nesil değişimi tek bir maçta tezahür eder. Mbappe, Ronaldo veya Neymar'a karşı oynarsa, bu sıradan bir mücadele değil, bir dönemin yeni bir dönemle büyük sahnedeki buluşması olacaktır.