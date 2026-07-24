Samsung Galaxy Z Fold8: Katlanabilir ekran teknolojisinde devrim niteliğinde değişiklikler bekleniyor

·69·Teknoloji
Samsung Galaxy Z Fold8: Katlanabilir ekran teknolojisinde devrim niteliğinde değişiklikler bekleniyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir sonraki katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold8 modelinde ekran kalitesini kökten iyileştirmeyi hedefliyor. Sektör uzmanları ve saygın içeriden öğrenenlere göre yeni cihaz, katlanabilir ekranların en büyük dezavantajlarından birini ortadan kaldırarak kullanıcılara tamamen yeni bir deneyim sunacak. Bu konu hakkında Ixbt.com haber veriyor.

Ünlü teknoloji blog yazarı Ice Universe'in verilerine göre, Galaxy Z Fold8 ekranı, önceki modellerden sadece katlanma izinin neredeyse görünmez olmasıyla değil, aynı zamanda genel sertliğiyle de ayrılıyor. Cihaz açık konumda kullanıldığında, esnek bir panelden ziyade geleneksel tabletlerin sert ve düz ekranını anımsatıyor. Bunun, katlanabilir akıllı telefon pazarında yeni standartlar belirlemesi bekleniyor.

Titanyum katman ve güçlendirilmiş UTG camı

Bu sonuca ulaşmak için Samsung mühendisleri iki önemli teknolojik çözüm uyguladılar. İlk olarak, ekranın altına özel bir titanyum destek plakası yerleştirildi. Hafifliği ve aşırı dayanıklılığı ile bilinen titanyum, ekranın iç yapısını önemli ölçüde stabilize ediyor. Bu çözüm, ekranın farklı açılardan bakıldığında bile düz görünmesini sağlıyor.

İkinci önemli yenilik ise UTG (Ultra Thin Glass) yani ultra ince cam katmanının kalınlığının iki katına çıkarılmasıdır. Camın kalınlaşması, ekranın mekanik dayanıklılığını artırırken parmakla basıldığında hissedilen esneklik hissini azaltıyor. Sonuç olarak ekran yüzeyi, geleneksel akıllı telefonlardaki gibi sert ve pürüzsüz oluyor.

Günümüzde piyasadaki birçok katlanabilir cihazda, katlanma izinden uzak kısımlarda bile belirli ışık altında küçük dalgalanmalar veya pürüzler göze çarpıyor. Galaxy Z Fold8 modelinde ise bu sorun tamamen çözülmüş durumda. İçeriden öğrenen kişiye göre yeni model, Oppo Find N6 ve Vivo X Fold6 gibi rakipleriyle karşılaştırıldığında bile önemli ölçüde üstünlüğe sahip.

Piyasadaki en kaliteli ekran

Teknik açıdan Galaxy Z Fold8'in piyasadaki en kaliteli esnek ekranla donatılması bekleniyor. Renk doğruluğu ve parlaklık değerleri açısından da cihazın lider konuma yükseleceği belirtiliyor. Bu durum, sadece içerik izlemek için değil, profesyonel görevleri yerine getirirken de büyük kolaylık sağlıyor.

Samsung'un bu adımı, katlanabilir akıllı telefon segmentindeki rekabeti şüphesiz daha da kızıştıracak. Eğer Galaxy Z Fold8 gerçekten tablet seviyesinde düz ve sağlam bir ekran sunabilirse, bu durum birçok muhafazakar kullanıcının katlanabilir cihazlara olan güvenini artırabilir. Henüz cihazın resmi tanıtım tarihi ve fiyatı hakkında kesin bilgiler açıklanmadı.

SamsungGalaxy Z Fold8TeknolojiAkıllı TelefonEkran
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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