Real Madrid'de büyük değişim: Tchouameni ve Camavinga takımdan ayrılabilir

Real Madrid'in yaz transfer döneminin sonuna kadar kadrosunda ciddi reformlar yapması bekleniyor. Son bilgilere göre, "Los Blancos" yönetimi takımın defansif orta sahası Aurelien Tchouameni'yi satış listesine koymaya hazır. Bu kararın, kulübün mali istikrarını sağlamak ve yeni transferlere yer açmak amacıyla alındığı belirtiliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

The Sun gazetesinin haberine göre, Fransız yetenekli oyuncuya İngiltere'nin Manchester United kulübü tarafından ciddi bir ilgi var. Manchester ekibi, orta saha hattını güçlendirmek amacıyla Tchouameni'yi ana hedef olarak görüyor. Taraflar anlaşmaya varırsa, bu yazın en ses getiren transferlerinden biri olabilir.

Aynı zamanda, Madrid'in bir diğer Fransız lejyoneri Eduardo Camavinga da baskı altında. Ünlü muhabir Nicolo Schira'nın bilgilerine göre, orta saha oyuncusunun sezon öncesi kamplarında kendini kanıtlaması gerekiyor. Aksi takdirde, kulüp yönetimi onu da transfer listesine eklemeyi planlıyor. Şimdilik teknik heyet ona şans vermeye niyetli olsa da, nihai karar oyuncunun fiziksel durumuna ve performansına bağlı olacak.

Avrupa'nın diğer devlerindeki transfer hareketleri

Transfer piyasasındaki hareketlilik sadece Madrid ile sınırlı değil. Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Tottenham kulüpleri defans oyuncusu Cuti Romero için görüşmelere devam ediyor. Arjantinli futbolcu, Tottenham'ın yerine yeni savunmacılar alması nedeniyle Londra ekibinden ayrılmaya yakın.

İspanya'nın Barcelona kulübü de Romero'nun durumunu yakından takip ediyor. Ancak Katalanlar, mali kısıtlamalar nedeniyle henüz resmi bir teklif sunamıyor. Sport gazetesinin yazdığına göre, Barcelona savunma hattını güçlendirmek için Aymeric Laporte ile de ilgileniyor, ancak bu transferin gerçekleşmesi için takımın önce mevcut savunmacılarından bazılarını satması gerekiyor.

İtalyan futbolunda ise Napoli sportif direktörü Giovanni Manna, takımın gelecek planları hakkında konuştu. Manna'ya göre, Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku gibi yıldızlar şimdilik takımlarında kalacak. Özellikle De Bruyne'nin Napoli'nin eski hocası Antonio Conte hakkındaki yorumları kulüp yönetiminde biraz rahatsızlık yaratsa da, görüşme kapıları henüz kapanmadı.

Goal.com'un haberine göre, Kevin De Bruyne'nin mevcut sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldı. Futbolcunun tatilden dönmesinin ardından geleceğiyle ilgili nihai kararın verilmesi bekleniyor. Avrupa futbolundaki bu transfer haberleri, önümüzdeki haftalarda takımların kadrolarında köklü değişiklikler olacağının sinyalini veriyor.