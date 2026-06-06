Newcastle United, Real Madrid ve Chelsea'nin hedefindeki kaleciyi transfer etti

·248·Spor
Newcastle United, Real Madrid ve Chelsea'nin hedefindeki kaleciyi transfer etti

Newcastle United, Stade de Reims kalecisi Ewen Jaouen'in transferi konusunda anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki yetenekli file bekçisi için 'saksağanlar' 28,5 milyon Euro harcayacak. Habere göre futbolcu, Eddie Howe'un ekibiyle dört yıllık sözleşme imzaladı ve yaz transfer döneminde St James' Park'a taşınacak. Bu haberi Goal.com duyurdu .

Bu transfer, Newcastle United'ın scoutları için büyük bir zafer olarak değerlendiriliyor; zira genç kaleci için Chelsea ve Real Madrid gibi dev kulüpler de yarış halindeydi. Ewen Jaouen daha önce Chelsea'nin antrenman tesislerini ziyaret etmiş, Real Madrid ise onu Thibaut Courtois'in uzun vadeli halefi olarak görüyordu.

Takımın birinci kalecisi Nick Pope Nisan ayında 34 yaşına girecek. Eddie Howe'un planlarında önemli bir yer tutmaya devam etse de kulüp, onun gözetiminde deneyim kazanacak daha genç bir alternatif bulmayı hedeflemişti. Bu nedenle Newcastle United, Aaron Ramsdale'in kiralık sözleşmesini kalıcı hale getirmemeye karar verdi.

Ewen Jaouen genç yaşına rağmen önemli bir tecrübeye sahip. 2024-25 sezonunda Dunkerque'de kiralık olarak forma giydi ve takımının Fransa Kupası yarı finaline yükselmesinde kilit rol oynadı. Reims'e döndükten sonra takımın birinci kalecisi haline geldi ve güvenilir performansıyla birçok uzmanın dikkatini çekti.

Newcastle UnitedReal MadridTransferFutbolEwen Jaouen
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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