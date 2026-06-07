Fabio Cannavaro, Dünya Kupası hazırlıklarındaki zorlukları açıkça dile getirdi

Özbekistan milli takımı Dünya Kupası başlangıcına hazırlıklarını sürdürüyor. Dünya Kupası öncesi her antrenman, her kamp ve her futbolcunun fiziksel durumunun özel bir önem taşıdığı bu dönemde, teknik direktör Özbekistan Futbol Federasyonu basın servisine verdiği röportajda takımdaki mevcut durum hakkında görüş bildirdi.

Teknik direktörün vurguladığı üzere, hazırlık süreci önceden belirlenen plan doğrultusunda devam ediyor. Ancak bu sürecin kolay geçmediği de gizlenmiyor. Takım kadrosu, bazı futbolcuların oyun pratiği, fiziksel durumu ve sakatlık sonrası toparlanma süreçleriyle ilgili bir dizi konu üzerinde çalışıyor.

"Hazırlık süreci planımız doğrultusunda devam ediyor. Evet, kolay olmuyor. Bunun birkaç nedeni var," dedi Özbekistan milli takımının teknik direktörü.

Sözlerine göre, ana sorunlardan biri İran Ligi'nde oynayan yabancı oyuncularla ilgili. Bazı futbolcular 3-4 ay boyunca resmi maçlarda sahaya çıkmadı. Bu durum, onların oyun temposunu, fiziksel hazırlıklarını ve rekabet ritmini etkilemiş olabilir.

"Örneğin, İran Ligi'nde oynayan yabancı oyuncularımız 3-4 ay boyunca resmi maçlarda sahaya çıkmadı. Ayrıca, bazı futbolcular sakatlık sonrası iyileşme sürecinden geçti," diye ekledi teknik direktör.

Dünya Kupası gibi büyük bir turnuva öncesi futbolcuların oyun pratiği çok önemlidir. Resmi maçlarda yer almayan bir oyuncu, antrenmanda ne kadar çalışırsa çalışsın, oyun temposuna dönmek için zamana ihtiyaç duyar. Özellikle Dünya Kupası'nda rakipler hızlı, fiziksel olarak güçlü ve her hatadan faydalanan takımlar olacaktır.

Ayrıca, bazı futbolcuların sakatlıktan toparlanıyor olması da kadro için özel dikkat gerektirir. Böyle durumlarda teknik heyet ve tıbbi grup, oyuncuyu daha hızlı sahaya döndürmek ile onu gereksiz riske atmamak arasında doğru dengeyi kurmalıdır. Çünkü Dünya Kupası'nda tek bir futbolcunun sağlıklı durumu bile tüm takımın planını etkileyebilir.

Teknik direktör, şu anda bu konuların aşamalı olarak çözüldüğünü vurguladı. Yani takım bir anda ideal duruma gelmeyecek, ancak her gün çalışıyor, yüklemeler planlanıyor ve futbolcular Dünya Kupası temposuna adapte ediliyor.

"Şu anda bu konuları aşamalı olarak çözmek üzerinde çalışıyoruz. Buna rağmen, takımdan memnunum," dedi.

Bu sözler, milli takımdaki çalışma sürecinde gerçekçilik ve güvenin bir arada bulunduğunu gösteriyor. Teknik direktör zorlukları inkar etmiyor, ancak futbolcuların tutumundan, çabasından ve kamp sırasındaki çalışmalarından memnun olduğunu da açıkça belirtiyor.

Vurguladığına göre, futbolcular kampın ilk gününden itibaren tüm güçlerini vermeye çalışıyor. Zorluklara, yorgunluğa, oyun pratiğindeki kesintilere veya sakatlık sonrası durumlara rağmen, takım üyeleri kendilerini geliştirmeye ve ilerlemeye çabalıyor.

"Kampın ilk gününden itibaren futbolcular tüm güçlerini vermeye çalışıyor. Zorluklara rağmen, kendileri üzerinde çalışmaya ve gelişmeye çabalıyorlar," dedi teknik direktör.

Bu aspect, Dünya Kupası öncesi en önemli faktörlerden biri olarak kabul ediliyor. Çünkü büyük bir turnuvada sadece yetenek veya isimler yeterli değildir. Takım ruhu, disiplin, çalışma etiği ve ortak bir amaç etrafında birleşmek belirleyici öneme sahiptir.

Özbekistan milli takımı tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak. Bu nedenle bu hazırlık süreci sıradan bir kamp değil, tüm ülke futbolu için yeni bir aşamaya hazırlık niteliğindedir. Teknik heyet, futbolcuları büyük sahneye sadece fiziksel olarak değil, psikolojik ve taktiksel olarak da hazırlamalıdır.

Önümüzde temsilcilerimizi güçlü rakipler bekliyor. Dünya Kupası'nda her maç ayrı bir sınav olacaktır. Böyle bir turnuvaya tam hazır bir şekilde çıkmak için mevcut kamptaki her günden maksimum düzeyde yararlanmak gerekir.

Teknik direktörün sözlerinden yola çıkarak, takımın hala bazı sorunları çözme sürecinde olduğu söylenebilir. Ancak en önemlisi, futbolcularda çalışma isteği, gelişme arzusu ve milli takım için ellerinden geleni yapma isteğinin bulunmasıdır.

Dünya Kupası öncesi zorlukların olması doğaldır. Asıl mesele, bunları zamanında ve doğru yönetmek ve turnuva başlayana kadar takımı optimal duruma getirmektir. Özbekistan milli takımı için artık her antrenman, her iyileşme günü ve her taktik çalışma altın değerindedir.

Taraftarlar ise milli takımdan centilmen bir oyun, karakter ve büyük sahada Özbek futbolunun adını layıkıyla temsil etmesini bekliyor. Hazırlık kolay değil, ancak tarih de kolay yazılmaz. Şimdi her şey çalışmaya, sabra ve sahada verilecek cevaba bağlı.