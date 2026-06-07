Tekvandocularımız Roma Grand Prix'sinde 2 bronz madalya kazandı

·30·Spor
Tekvandocularımız Roma Grand Prix'sinde 2 bronz madalya kazandı

İtalya'nın başkenti Roma'da, spor dünyasının en prestijli yarışmalarından biri olan WT Tekvando Grand Prix müsabakaları tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın en seçkin ve güçlü tekvando ustalarının bir araya geldiği bu büyük turnuvada Özbekistan milli takımının temsilcileri de ülkemizin onurunu layıkıyla koruyarak taraftarlarımızı memnun etmeye devam ediyor.

6 Haziran'da gerçekleşen şiddetli ve tavizsiz mücadeleler milli takımımız için başarılı bir şekilde sonuçlandı. Dövüş alanına çıkan iki umut verici sporcumuz, güçlü rakiplerine karşı yiğitçe savaşarak podyuma çıkmayı başardılar.

Milli takımımız üyelerinin bu yarışmadaki sonuçları ve elde ettikleri başarılar hakkında aşağıdaki özel entegre tablo aracılığıyla detaylı bilgi edinebilirsiniz:

ROMA GRAND PRIX'İNDEKİ MADALYALILARIMIZ VE SONUÇLARI

Spiker / Sporcu

Sıklet

Yarışmadaki katılımı ve elde edilen sonuç

Najmiddin Kasimkhodjayev

-68 kg sıklet

Hızlı ve teknik üstünlükleri sayesinde yarı final aşamasına kadar yükseldi ve bronz madalya kazandı.

Marat Mavlonov

+80 kg (ağır sıklet)

En seçkin pehlivanlarla geçen çetin mücadelelerde yarı finale kadar gelerek bronz madalyayı cebine indirdi.

Her iki yetenekli sporcumuz da turnuva boyunca tüm güç ve potansiyellerini sergileyerek Roma'daki dövüş alanında Özbekistan bayrağını gururla dalgalandırdılar.

Taraftarların gözdesi yeni zaferler

Özbek tekvando okulu, son yıllarda dünya çapında söz sahibi olabilen güçlü takımlardan biri haline geldi. Roma'daki Foro Italico kompleksinde düzenlenen bu Grand Prix müsabakaları, sadece madalyalı dereceler için değil, aynı zamanda sporcularımızın uluslararası sıralama puanlarını önemli ölçüde güçlendirmeleri için de hizmet ediyor. Yiğitlerimizin yarı final eşiğine kadar gösterdiği cesaret ve irade, tüm hemşehrilerimize sonsuz bir gurur yaşattı.

Zamin yorumu: Najmiddin Kasimkhodjayev ve Marat Mavlonov'un Roma Grand Prix'inde kazandıkları bronz madalyalar, Özbek tekvandosunun doğru yolda olduğunun ve yeni isimler ile genç yeteneklerin büyük sahneye çıktığının açık bir kanıtıdır. Grand Prix statüsündeki yarışmalarda basit rakip yoktur, burada her raund ve her darbe altın değerindedir. Hemşehrilerimizin bu zaferi, önümüzdeki büyük yarışmalar ve özellikle yaklaşan prestijli turnuvalar için harika bir temel ve manevi destek olacaktır. Temsilcilerimizi bu başarıyla içtenlikle tebrik eder ve gelecekteki mücadelelerde daha yüksek hedeflere - altın madalyalara - ulaşmalarını dileriz. Aferin, yiğitler!

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RomaÖzbekistanNajmiddin KosimhodjayevMarat MavlonovForo Italico
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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