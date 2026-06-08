Marc Cucurella, 2026 Dünya Kupası zaferi için saçlarından olabilir

·4·Spor
Marc Cucurella, 2026 Dünya Kupası zaferi için saçlarından olabilir

Chelsea ve İspanya milli takımının defans oyuncusu Marc Cucurella, uluslararası alandaki başarılar için alışılmadık sözler vermeye devam ediyor. Euro 2024 zaferinden sonra saçlarını kırmızıya boyayan futbolcu, 2026 Dünya Kupası için daha ciddi bir değişime hazır olduğunu belirtti. Bu haber Goal.com

tarafından verildi. İspanyol defans oyuncusu, sosyal medyada taraftarlara hitap ederek bir sonraki büyük turnuva öncesi heyecan verici bir mesaj bıraktı. Videoda ciddi bir ifadeyle: "Dünya Kupası yaklaşıyor, ama bu sefer saçlarımı boyamayacağım," dedi. Taraftarlar bunu, eğer Luis de la Fuente'in ekibi kupayı kazanırsa, Cucurella'nın ünlü kıvırcık saçlarını tamamen kazıyacağına (kel olacağına) dair bir ima olarak algıladı.

Futbolcunun eşi de bu olası değişime tepki gösterdi. Sosyal medyada şaka yollu endişesini dile getirerek: "Kıvırcıklarınız olmadan eve dönmeyin," yorumunu yaptı. Bu durum, futbolcunun saçlarının sadece imajının değil, kişiliğinin de ayrılmaz bir parçası haline geldiğini bir kez daha gösterdi.

İspanya milli takım kampında da bu konu ana şaka kaynağı haline geldi. Takım arkadaşları, Marc Cucurella'nın sözünü gerçekten tutup tutmayacağını görmek için Dünya Kupası'nı kazanmak istediklerini söyleyerek şaka yapıyorlar. Chelsea'nin yıldızı, neşeli karakteriyle takım içindeki morali yükselten kilit isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Marc CucurellaChelseaİspanyaDünya KupasıFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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