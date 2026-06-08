Lamine Yamal neden elinde bandaj taşıdığını açıkladı

Barselona ve İspanya milli takımının genç yıldızı Lamine Yamal, neden her maçta elinde bandajla sahaya çıktığının sırrını açıkladı. Futbol dünyasında parlak oyunlarıyla tanınan yetenek, bu alışkanlığın beklenmedik bir olay ve Real Madrid efsanesine duyulan saygı nedeniyle ortaya çıktığını itiraf etti. Goal.com haber veriyor.

YouTube kanalına verdiği röportajda La Masia mezunu, bu bandajın hikayesinin acı bir şekilde başladığını anlattı. «PlayStation oynarken televizyona çarptım ve parmaklarımı sakatladım, çok şiştiler», diye itiraf etti Yamal. Şişlik indikten sonra ise bu görünümü Karim Benzema'ya saygısından dolayı korumaya karar vermiş.

«O günden beri elimi bandajlıyorum. Bu, kendimi Karim Benzema gibi hissetmeme yardımcı oluyor. KB9 hakkında şakalaştık ve bunu sürdürmeye karar verdim, bence harika görünüyor», diye ekledi genç forvet. Ayrıca 2026 Dünya Kupası'nı kazanması halinde sakal bırakıp taraftarlara hediyeler dağıtacağına söz verdi.

Yamal, 2025 Altın Top ödülü yarışında eski takım arkadaşı Ousmane Dembele'ye fırsatı kaptırması konusuna da değindi. Sözlerine göre, bu mağlubiyet kişisel gelişimi için faydalı oldu. «O zamanlar henüz gençtim ve Altın Top kazanmanın ne olduğunu tam olarak kavramamıştım. Dembele'nin galibiyeti benim için iyi oldu, insan olarak büyümeme yardımcı oldu», dedi Lamine Yamal.