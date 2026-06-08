Antonio Rüdiger Real Madrid ile sözleşmesini uzatıyor

·5·Spor
Antonio Rüdiger Real Madrid ile sözleşmesini uzatıyor

Alman stoper Antonio Rüdiger etrafındaki eleştirilere rağmen, Real Madrid ile iş birliğini sürdürmeye yakın. Futbolcu, sosyal medyada kulüp başkanı Florentino Pérez ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak yeni anlaşmanın imzalandığına işaret etti. Mevcut sözleşmesi sona ermek üzere olan 33 yaşındaki stoperin bir sezon daha Madrid'de kalması bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulüpte büyük değişiklikler devam ediyor. Haberlere göre, Real Madrid kadroyu güçlendirmek amacıyla Liverpool stoperi Ibrahima Konaté ve Inter oyuncusu Denzel Dumfries'in transferi üzerinde çalışıyor. Ayrıca, teknik direktörlük koltuğuna José Mourinho'nun döneceğine dair söylentiler de takım etrafındaki atmosferi kızıştırıyor.

Antonio Rüdiger'in oyun tarzı ve sahadaki davranışları Almanya'da sert bir şekilde eleştirilirken, eski futbolcu Jermaine Jones onun savunmasına geçti. Jones'a göre, Rüdiger gibi karaktere sahip oyuncular hem kulüp hem de milli takım için çok önemli.

"Lothar Matthäus'a saygı duyuyorum, ancak Rüdiger meselesinde ona katılmıyorum. Antonio, Real Madrid ve milli takımın direği. Onu sadece bazı durumlar üzerinden değerlendirmek yanlış", diye vurguladı Jones. Ona göre, stoperin agresif oyun tarzı çoğu zaman yanlış yorumlanıyor.

Real MadridAntonio RüdigerTransferlerLa LigaFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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