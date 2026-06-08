Hollanda, Özbekistan'a karşı ilk 11'ini resmen açıkladı

Bugün Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan milli takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bir sonraki önemli hazırlık maçını oynayacak. "Beyaz kurtlar" bu mücadelede Avrupa futbolunun en güçlü ve köklü takımlarından biri olan Hollanda milli takımıyla sahaya çıkacak.

Bu maç, Özbekistan için Dünya Kupası öncesi ciddi bir sınav niteliğinde. Çünkü Hollanda; hızlı hücumları, fiziksel olarak güçlü oyuncuları, orta saha hakimiyeti ve yüksek düzeydeki bireysel yeteneğe sahip futbolcularıyla öne çıkıyor.

Maç öncesi "Uçan Hollandalılar"ın ilk 11'i açıklandı. Hollanda milli takımı, Özbekistan'a karşı şu futbolcularla sahaya çıkacak:

Kaleci:

Verbruggen

Defans:

van Dijk van Hecke van de Ven Dumfries

Orta saha:

Gravenberch Reijnders Frenkie de Jong

Forvetler:

Gakpo Malen Summerville

Yedekler:

Flekken, Ruff, Ake, Brobbey, Hato, Kluivert, Koopmeiners, Lang, Memphis, de Roon, Til, Quinten Timber, Weghorst, Wieffer.

Hollanda'nın kadrosuna bakıldığında, takımın çok güçlü ve dengeli bir kadroyla sahaya çıktığı görülüyor. Defansın göbeğinde Virgil van Dijk liderlik ediyor. Deneyimi, hava toplarındaki üstünlüğü ve pozisyon alma becerisi, Özbekistan forvetleri için büyük bir sınav olacak.

Kanatlerde Dumfries ve van de Ven'in etkinliği bekleniyor. Özellikle Dumfries hücuma katılmayı seven bir futbolcu. Bu nedenle Özbekistan'ın kanat beklerinin bu bölgede çok dikkatli ve disiplinli hareket etmesi gerekecek.

Orta sahada ise Frenkie de Jong, Gravenberch ve Reijnders gibi oyuncular sahanın merkezini kontrol etmeye çalışacak. Bu üçlü, topu koruma, oyun temposunu belirleme ve hücumları başlatma konusunda Hollanda için önemli bir rol oynayacak.

Hücum hattında Gakpo, Malen ve Summerville görev yapacak. Bu oyuncular hızları, teknikleri ve ceza sahası çevresinde tehlike yaratma yetenekleriyle öne çıkıyor. Özbekistan defansının bu üçlüye karşı koyması kolay olmayacak.

Bu maç, Fabio Cannavaro'nun öğrencileri için Dünya Kupası öncesi gerçek bir büyük imtihan olacak. Hollanda gibi bir rakibe karşı oynanan maçta takımımızın defansif düzeni, orta sahadaki mücadelesi, hızlı kontra atakları ve mental hazırlığı sınanacak.

Özbekistan milli takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılmanın eşiğinde. Bu nedenle her hazırlık maçı, özellikle de böyle güçlü rakiplere karşı oynanan karşılaşmalar çok önemli. Bu maç, takımımızın eksiklerini görmesine, güçlü yönlerini pekiştirmesine ve Dünya Kupası öncesi gerekli tecrübeyi kazanmasına olanak tanıyacak.

Taraftarlar ise bugünkü maçta "beyaz kurtlar"dan yiğitçe bir oyun, disiplinli bir defans ve rakibe karşı достойное direniş bekliyor. Hollanda kadrosu çok güçlü, ancak tam da bu tür maçlar büyük turnuvalar öncesi takımı olgunlaştırıyor ve futbolcuların gerçek potansiyelini ortaya koyuyor.