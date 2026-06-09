2026 Dünya Kupası tarihin en büyüğü olacak

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihin en büyük turnuvası olarak düzenlenecek.

İlk kez bir Dünya Kupası'nda 48 milli takım yer alacak. Bu, turnir tarihindeki en büyük genişleme olarak kabul ediliyor.

İlk Dünya Kupası 1930 yılında düzenlendi ve 13 takım katıldı.

1934 ve 1938 turnuvalarında katılımcı sayısı 16'ya ulaştı. 1950 Dünya Kupası'nda ise 13 milli takım sahaya çıktı.

1954'ten 1978'e kadar olan dönemde Dünya Kupaları 16 takımlı katılımıyla düzenlendi.

1982'de turnuva formatı değişti ve katılımcı sayısı 24'e yükseldi. Bu düzen 1994 yılına kadar korundu.

1998'den itibaren Dünya Kupası'nda 32 milli takım yarıştı. Bu format yedi şampiyona boyunca arka arkaya uygulandı.

2026 turnuvasında ise katılımcı sayısı tekrar artırılarak 48'e çıkarıldı.

Yeni format, daha fazla ülkenin Dünya Kupası'na katılmasına olanak tanıyor. Ayrıca turnuvadaki maç sayısı ve rekabet düzeyinin de önemli ölçüde artması bekleniyor.

Önemli bir not olarak, Özbekistan milli takımı tarihinde ilk kez Dünya Kupası bileti alarak 2026 Dünya Kupası'nda yer alacak.