2026 Dünya Kupası tarihin en büyüğü olacak

·15·Spor
2026 Dünya Kupası tarihin en büyüğü olacak

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihin en büyük turnuvası olarak düzenlenecek.

İlk kez bir Dünya Kupası'nda 48 milli takım yer alacak. Bu, turnir tarihindeki en büyük genişleme olarak kabul ediliyor.

İlk Dünya Kupası 1930 yılında düzenlendi ve 13 takım katıldı.

1934 ve 1938 turnuvalarında katılımcı sayısı 16'ya ulaştı. 1950 Dünya Kupası'nda ise 13 milli takım sahaya çıktı.

1954'ten 1978'e kadar olan dönemde Dünya Kupaları 16 takımlı katılımıyla düzenlendi.

1982'de turnuva formatı değişti ve katılımcı sayısı 24'e yükseldi. Bu düzen 1994 yılına kadar korundu.

1998'den itibaren Dünya Kupası'nda 32 milli takım yarıştı. Bu format yedi şampiyona boyunca arka arkaya uygulandı.

2026 turnuvasında ise katılımcı sayısı tekrar artırılarak 48'e çıkarıldı.

Yeni format, daha fazla ülkenin Dünya Kupası'na katılmasına olanak tanıyor. Ayrıca turnuvadaki maç sayısı ve rekabet düzeyinin de önemli ölçüde artması bekleniyor.

Önemli bir not olarak, Özbekistan milli takımı tarihinde ilk kez Dünya Kupası bileti alarak 2026 Dünya Kupası'nda yer alacak.

2026 Dünya Kupası tarihin en büyüğü olacak

ABDKanadaMeksikaÖzbekistanDünya Kupası
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbekistan milli takımı Hollanda karşısında mağlup oldu (video)Özbekistan milli takımı Hollanda karşısında mağlup oldu (video)Bugün, 05:30Husanov'un dünkü maçına 'Manchester City' nasıl tepki verdi?Husanov'un dünkü maçına 'Manchester City' nasıl tepki verdi?Bugün, 05:23Michael Olise'in hat-trick'i Fransa'ya güvenli bir galibiyet getirdiMichael Olise'in hat-trick'i Fransa'ya güvenli bir galibiyet getirdiBugün, 05:08Kannavaro Hollanda maçının ardından düşüncelerini dile getirdi...Kannavaro Hollanda maçının ardından düşüncelerini dile getirdi...Bugün, 04:59Jurriën Timber sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracakJurriën Timber sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracakBugün, 04:26Özbekistan millî takımı Hollanda karşısında tarihi bir zafer kazandıÖzbekistan millî takımı Hollanda karşısında tarihi bir zafer kazandıBugün, 04:23
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)