Özbekistan kalesine 2 gol atan futbolcuya 3 teklif geldi...

·7·Spor
Özbekistan kalesine 2 gol atan futbolcuya 3 teklif geldi...

Avrupa transfer piyasasında bir başka sansasyonel ve beklenmedik haber gün yüzüne çıkıyor. İngiltere'nin ünlü 'Liverpool' takımının yetenekli ofansif orta saha oyuncusu Cody Gakpo, bu yaz transfer penceresinde Merseyside ekibinden ayrılarak başka bir kulübe transfer olabilir. Bu konuda Birleşik Krallık'ın saygın spor yayınlarından biri olan Teamtalk portali, özel kaynaklarına dayanarak haber verdi.

Şu anda 27 yaşındaki yetenekli futbolcu, Hollanda milli takımıyla okyanus ötesinde düzenlenecek prestijli Dünya Kupası maçlarına yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Dünya Kupası öncesi oynanan son hazırlık maçında Gakpo, Özbekistan milli takımı kalesine penaltı noktasından iki kez gol atarak Avrupalıların 2-1'lik zorlu galibiyetini tek başına sağlamıştı. Bu anlamlı performansın ardından, Hollanda milli takımının kanat oyuncusuna Avrupa'nın birçok güçlü kulübünün ilgisi daha da ciddi bir hal almaya başladı.

Kaynağın verdiği bilgilere göre, yetenekli oyuncu için transfer piyasasında talep yeterli. Özellikle, İngiltere Premier Ligi'nin hırslı kulüpleri 'Aston Villa' ve Londra'nın 'Tottenham' takımları Gakpo'yu kadrolarına katma isteğini dile getirirken, İspanya La Liga'nın devlerinden 'Atletico Madrid' de ona ciddi bir şekilde talip oldu. Bilindiği üzere, eğer 'Liverpool' yeni sezondaki taktik planlarında Cody'ye ilk 11'de düzenli ve garantili oyun süresi vermezse, oyuncu Liverpool'dan tamamen ayrılmaya hazır.

Geride kalan sezonda Hollandalı forvet, İngiltere şampiyonasında 'kırmızılar' formasıyla toplam 36 maça çıkarak takımına 7 gol ve 5 asist yazdırmayı başarmıştı. Şimdi bu futbol yıldızının kariyerine hangi kulüpte devam edeceği, 2026 Dünya Kupası'ndaki maçlarının ardından tamamen netleşecek.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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