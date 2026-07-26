Abu Dabi'de Tarihi UFC Gecesi: Biri Parladı, Biri Direndi (Video)

·81·Spor
Abu Dabi'de Tarihi UFC Gecesi: Biri Parladı, Biri Direndi (Video)

Abu Dabi'deki Etihad Arena, Özbekistan MMA tarihi için unutulmaz bir geceye sahne oldu. Bir turnuvanın en önemli iki ana maçında Ramazon Temirov ve Bogdan Guskov kafese çıktı: Biri sıralamadaki ünlü rakibini ilk rauntta darmadağın ederken, diğeri eski şampiyona karşı karar raunduna kadar mücadele etti.

Temirov, Steve Erceg'i ilk raundun 4:21. dakikasında teknik nakavtla mağlup etti. Ana karşılaşmada ise Magomed Ankalayev, Guskov'u beşinci raundun 2:41. dakikasında bulduğu yumruklarla durdurdu.

Tek bir turnuvada iki Özbek dövüşçü ana kartta yer aldı

UFC Fight Night 282 turnirinin ana maçı Magomed Ankalayev ile Bogdan Guskov arasında gerçekleşti. Gecenin ikinci önemli mücadelesinde ise Ramazon Temirov, eski şampiyonluk adayı Steve Erceg ile karşı karşıya geldi. Turnuva 25 Temmuz'da Abu Dabi'deki Etihad Arena'da düzenlendi.

Guskov bu fırsatı iki haftadan kısa bir süre kala kabul etmişti. Sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilen Khalil Rountree'nin yerini dolduran Guskov, kısa süreli hazırlıkla beş raundluk ana maça çıktı.

Bu gece, bir galibiyet ve bir mağlubiyetten çok daha büyük bir anlam taşıdı: Özbekistan'ın iki temsilcisi, UFC sahnesinin en büyük platformunda arka arkaya kafese girdi.

Temirov, Erceg'e nefes aldırmadı

Ramazon Temirov için Steve Erceg ile yaptığı maç kariyerinin en büyük sınavıydı. Avustralyalı sporcu daha önce UFC şampiyonluk kemeri için dövüşmüş ve turnuva öncesinde siklet sıralamasında ilk onda yer alıyordu.

Ancak Temirov rakibinin tecrübesine ve konumuna aldırış etmedi. İlk raunttan itibaren yoğun baskı kurarak Erceg'i sert yumruklarla birkaç kez sarstı. 4:21'deki yeni bir güçlü saldırının ardından hakem maçı durdurdu.

Bu galibiyet, Temirov'un UFC kafesindeki üçüncü başarısı ve ilk raunttaki ikinci erken bitirişi oldu. Maçın ardından şampiyonluk kemeri için dövüşme niyetinde olduğunu da gizlemedi.

Guskov eski şampiyona karşı son raund gitti

Bogdan Guskov'u ise oldukça zor bir görev bekliyordu. Eski şampiyon Magomed Ankalayev karşısına kısa hazırlık kampıyla çıktı.

Guskov, güçlü yumruklarıyla sürekli tehlike yarattı ve maçı beşinci raunda kadar taşıdı. Ancak son rauntta Ankalayev baskıyı artırarak üst üste yumruklar savurdu. Hakem 2:41'de mücadeleyi durdurdu.

Mağlubiyete rağmen Guskov:

  • maçı kısa süredeki teklifle kabul etti;

  • eski şampiyona karşı ilk beş raundluk maçını yaptı;

  • karar raunduna kadar mücadele etti;

  • hafif ağır sıkletin elitlerine karşı büyük bir tecrübe kazandı.

Ankalayev için ise bu galibiyet, şampiyonluk kemeri yarışına geri dönüş yolunda önemli bir adım oldu.

UFC Fight Night 282 Turnuvasının Tüm Sonuçları

Turnuvada 12 maç yapıldı. Planlanan İslam Dulatov - Wellington Turman karşılaşması, Dulatov'un rahatsızlığı nedeniyle etkinlik başlamasına saatler kala iptal edildi.

Ana Kart

Maç

Sonuç

Magomed Ankalayev — Bogdan Guskov

Ankalayev, TKO, 5. raunt — 2:41

Steve Erceg — Ramazon Temirov

Temirov, TKO, 1. raunt — 4:21

Magomed Zainukov — Damian Rzepecki

Zainukov, oy birliğiyle karar — 30:27

Rizvan Kuniev — Tyrell Fortune

Kuniev, TKO, 3. raunt — 1:12

Saygid Izagakhmaev — Abubakar Vagaev

Vagaev, oy birliğiyle karar — 29:28

Alt Kart

Maç

Sonuç

Walter Walker — Thomas Petersen

Walker, pes ettirme (submission), 1. raunt — 1:32

Dustin Jacoby — Muhammad Saidov

Saidov, TKO, 2. raunt — 4:49

Santiago Ponzinibbio — Sam Patterson

Patterson, TKO, 2. raunt — 3:06

Ismael Bonfim — Axel Sola

Sola, pes ettirme (submission), 1. raunt — 4:44

Brendson Ribeiro — Magomed Tuchalov

Tuchalov, oy birliğiyle karar — 29:28

Nurullo Aliev — Mike Davis

Aliev, oy birliğiyle karar — 30:27

Abdul Hussein — Cody Gibson

Hussein, pes ettirme (submission), 3. raunt — 3:07

Tüm sonuçlar MMA Fighting turnuva özetleri sayfasında yer almaktadır.

Özbekistan MMA'sı İçin Gecenin Özeti

Sonuçlar farklı oldu ancak her iki dövüşçü de kendi seviyelerinde önemli mesajlar verdi.

Temirov, ilk onda yer alan eski şampiyonluk adayını ilk rauntta durdurarak sıralamada yükselmek için iddialı olduğunu gösterdi. Guskov ise kısa hazırlığa rağmen eski şampiyonla beşinci raunda kadar dövüşerek üst düzey maçlara hazır olduğunu kanıtladı.

Şimdi Temirov'u sıralamada yer alacak başka bir büyük maç, Guskov'u ise tam kamplı bir dönüş bekliyor. Abu Dabi'deki gece sona erdi ancak iki Özbek sporcu için büyük yolculuğun yeni bir bölümü şimdi başlıyor.

Sizce gecenin en parlak anı Temirov'un nakavtı mı yoksa Guskov'un eski şampiyona karşı gösterdiği cesaret miydi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve yazıyı UFC hayranlarıyla Telegram'da paylaşın.

Abu DabiRamazon TemirovMagomed AnkalayevSteve ErcegUFC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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